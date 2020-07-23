Німецько-турецька акторка Мер'єм Узерлі, яка зіграла Роксолану в серіалі «Величне століття», вразила красою в яскравому вбранні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

Так, на знімку Узерлі позує в ярно-помаранчевому вбранні й з пов'язкою на голові, демонструючи неймовірну красу. У цей момент знаменитість вибирає шоколад. Її шанувальники прийшли в захват від краси кумира.

«Вау, яка шоколадка», «чиста краса», «яка загадкова, слів немає», «дуже красиво», «неймовірний вигляд», «королева», «обожнюю тебе, Хюррем», — пишуть вони.

До цього ми писали, що 36-річна німецько-турецька акторка Мер'єм Узерлі, стала мега популярного серіалу "Величне століття", зайнялася підприємницькою діяльністю.

Зірка опублікувала свіжі фото з відкриття власного кафе і магазину делікатесів "Nosh Nosh" в Берліні. Такі заклади повинні з'явитися по всьому світу.

"Це кафе для веганів, для любителів делікатесів і колумбійської кави. Я сподіваюся, що мої шанувальники в усьому світі зможуть відвідати мої магазини й кафе", - розповідала Мер'єм в одному з інтерв'ю.

На кадрах акторка з'явилася у світло-сірому брючному костюмі та білій мереживній блузці. Стильний бізнес-лук доповнили наручний годинник і великі сережки.

Нагадаємо, зірка "Величного століття" зважилася на кардинальні зміни, сміливий образ.

А ще Politeka повідомляла, що в мережі показали прототип легендарного воєначальника з серіалу "Величне століття".