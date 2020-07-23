Немецко-турецкая актриса Мерьем Узерли, которая сыграла Роксолану в сериале «Великолепный век», поразила красотой в ярком наряде

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

Так, на снимке Узерли позирует в ярно-оранжевом наряде и с повязкой на голове, демонстрируя невероятную красоту. В этот момент знаменитость выбирает шоколад. Ее поклонники пришли в настоящий восторг от красоты кумира.

«Вау, какая шоколадка», «чистая красота», «какая загадочная, слов нет», «очень красиво», «невероятный вид», «королева», «обожаю тебя, Хюррем», — пишут они.

До этого мы писали, что 36-летняя немецко-турецкая актриса Мерьем Узерли, ставшая мега популярной после сериала "Великолепный век", занялась предпринимательской деятельностью.

Звезда опубликовала свежие фото с открытия собственного кафе и магазина деликатесов "Nosh Nosh" в Берлине. Такие заведения должны появиться по всему миру.

"Это кафе для веганов, для любителей деликатесов и колумбийского кофе. Я надеюсь, что мои поклонники во всем мире смогут посетить мои магазины и кафе", - рассказывала Мерьем в одном из интервью.

На кадрах актриса предстала в светло-сером брючном костюме и белой кружевной блузе. Стильный бизнес-лук дополнили наручные часы и крупные серьги.

Напомним, звезда "Великолепного века" решилась на кардинальные перемены, смелый образ.

А еще Politeka сообщала, что в сети показали прототип легендарного военачальника из сериала "Великолепный век".