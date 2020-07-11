36-летняя немецко-турецкая актриса Мерьем Узерли, ставшая мега популярной после сериала "Великолепный век", занялась предпринимательской деятельностью

Как передает Politeka.net, звезда опубликовала свежие фото с открытия собственного кафе и магазина деликатесов "Nosh Nosh" в Берлине. Такие заведения должны появиться по всему миру.

"Это кафе для веганов, для любителей деликатесов и колумбийского кофе. Я надеюсь, что мои поклонники во всем мире смогут посетить мои магазины и кафе", - рассказывала Мерьем в одном из интервью.

На кадрах актриса предстала в светло-сером брючном костюме и белой кружевной блузе. Стильный бизнес-лук дополнили наручные часы и крупные серьги.

На открытии кафе присутствовала 6-летняя дочка Мерьем Лара Джемине. Судя по счастливым улыбкам, мама с девочкой были рады провести вместе день за таким важным и приятным занятием. На одном из фото Узерли присела возле стола рядом с Ларой. Обе они что-то с интересом рассматривали и неподдельно улыбались.

"Какое прекрасное открытие у нас было @noshnoshberlin 🙏🏻 🥜 ☕️ 🍫 🍬 🍭 🍵 🍊 🥰 Спасибо всем гостям, которые присоединились к нам сегодня 😍🎊 Отныне: пожалуйста, чувствуйте. Здесь, дома... и наслаждайтесь нашими вкусными кусочками 🥰 (из-за covid19 у нас было тихое открытие сегодня, и большое открытие будет в сентябре 2020 🙏🏻🥰). Отныне двери открыты для вас каждый день 🎊☺️", - подписала кадры актриса.

Пользователи кинулись обсуждать увиденное и поздравлять Хюррем с открытием:

"Твоя дочь удивительна😍😍😍она ангел ❤️❤️"

"Всего самого лучшего для этого открытия! Надеюсь, я смогу посетить в ближайшее время. Привет из Лондона"

"Поздравляю вас ❤️🎉😘"

"Прекрасные фото, Мерьем! Надеюсь, ты повеселилась 💕"

"Твоя дочь такая милая"

Напомним, звезда "Великолепного века" решилась на кардинальные перемены, смелый образ.

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