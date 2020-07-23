У Нацбанку заговорили про небезпеку різкого збільшення розміру мінімальної зарплати в Україні

Заступник голови НБУ Дмитро Сологуб заявив, що різке зростання розміру мінімальної зарплати в нашій країні може вплинути на інфляцію і рівень безробіття.

«Якщо ви піднімаєте мінімальну заробітну плату, то це змінює також інші макроекономічні параметри. Зараз ми бачимо, що без цього інфляція буде залишатися в цільовому діапазоні, а якщо змоделювати ситуацію і буде підвищення мінімальної зарплати, і досить суттєве, то це буде впливати на макроекономічні показники, показники бюджету, інфляцію і безробіття, я так думаю», - заявив представник НБУ.

Він також повідомив, що при прогнозуванні рівня інфляції НБУ не враховував планове підвищення мінімальної зарплати до 5 тисяч гривень з 1 вересня цього року. Зараз за прогнозами регулятора інфляція до кінця року повинна скласти 4,7%. У Нацбанку вважають, що в разі затвердження парламентом змін до державного бюджету і підвищення розміру мінімалки цей прогноз може змінитися.

Зазначимо, що з 1 січня цього року розмір мінімальної зарплати в Україні складає 4723 гривні. Однак за дорученням президента вже з 1 вересня Кабмін повинен підвищити його до 5 тисяч гривень. Наступне підвищення розміру мінімалки – до 6 тисяч гривень – заплановано на 1 січня 2021 року.

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