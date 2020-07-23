В Нацбанке заговорили об опасности резкого увеличения размера минимальной зарплаты в Украине

Заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб заявил, что резкий рост размера минимальной зарплаты в нашей стране может повлиять на инфляцию и уровень безработицы.

«Если вы поднимаете минимальную заработную плату, то это меняет также другие макроэкономические параметры. Сейчас мы видим, что без этого инфляция будет оставаться в целевом диапазоне, а если смоделировать ситуацию и будет повышение минимальной зарплаты, и достаточно существенное, то это будет влиять на макроэкономические показатели, показатели бюджета, инфляцию и безработицу, я так думаю», - заявил представитель НБУ.

Он также сообщил, что при прогнозировании уровня инфляции НБУ не учитывал плановое повышение минимальной зарплаты до 5 тысяч гривен с 1 сентября этого года. Сейчас по прогнозам регулятора инфляция к концу года должна составить 4,7%. В Нацбанке считают, что в случае утверждения парламентом изменений в государственный бюджет и повышения размера минималки этот прогноз может измениться.

Отметим, что с 1 января этого года размер минимальной зарплаты в Украине составляет 4723 гривны. Однако по поручению президента уже с 1 сентября Кабмин должен повысить его до 5 тысяч гривен. Следующее повышение размера минималки – до 6 тысяч гривен – запланировано на 1 января 2021 года.

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