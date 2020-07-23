Христина Асмус показала, як проходить «розділ майна», після новин про їх розставання з Гаріком Харламовим

В кінці минулого місяця 32-річна російська актриса і її чоловік, знаменитий шоумен Харламов оголосили про своє розлучення. Поки вони тільки в процесі розірвання шлюбу, і періодично діляться з шанувальниками натяками про те, що зараз відбувається в їхньому житті.

Як пише Politeka.net, в своєму Instagram Асмус опублікувала нові фото, на яких показала «розділ майна». На фото актриса сидить на блакитному мопеді, на багажнику якого можна розгледіти величезну гору різнокольорових пакунків.

Сама Асмус одягнена в довге жовте плаття з глибоким вирізом на спідниці, що дозволяє актрисі продемонструвати свої стрункі ніжки. Крім того, на фото актриса з'явилася з новою зачіскою: у неї з'явилася чубчик, а колір волосся став трохи темнішим.

«Розділили майно», - жартома підписала кадри Асмус.

Шанувальники актриси тут же засипали її пост коментарями.

«Асмус ти космос», «Яка ж ти класснючая», «Ось це жиза, ось це розкіш», «Прекрасне почуття гумору», «Багато відхопила», «Він примусив сам все носити, навіть не допоміг? класний мотик», «Все що залишилося після розлучення», «судячи по фоткам тобі велика частина дісталася», «А Гаріку все інше?», - пишуть люди.

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