Кристина Асмус показала, как проходит «раздел имущества», после новостей об их расставании с Гариком Харламовым

В конце прошлого месяца 32-летняя российская актриса и ее муж, знаменитый шоумен Харламов объявили о своем разводе. Пока они только в процессе расторжения брака, и периодически делятся с поклонниками намеками о том, что сейчас происходит в их жизни.

Как пишет Politeka.net, в своем Инстаграм Асмус опубликовала новые фото, на которых показала «раздел имущества». На фото актриса сидит на голубом мопеде, на багажнике которого можно разглядеть огромную гору разноцветных свертков.

Сама Асмус одета в длинное желтое платье с глубоким вырезом на юбке, позволяющем актрисе продемонстрировать свои стройные ножки. Кроме того, на фото актриса предстала с новой прической: у нее появилась челка, а цвет волос стал чуть более темным.

«Разделили имущество», - в шутку подписала кадры Асмус.

Поклонники актрисы тут же засыпали ее пост комментариями.

«Асмус ты космос», «Какая же ты класснючая», «Вот это жиза, вот это роскошь», «Прекрасное чувство юмора», «Много отхватила», «Он что заставил сам все носить, даже не помог? классный мотик», «Всё что осталось после развода», «судя по фоткам тебе большая часть досталась», «А Гарику всё остальное?», - пишут люди.

Напомним, Асмус соблазнила белоснежной грудью в бархатном платье, Харламов кусает локти: пикантное фото.

Как сообщала Politeka, озорная Асмус после развода с Харламовым рассказала о своей необычной привычке: «Очень хочу…».

Также Politeka писала, что разрыв Харламова с Асмус получил неожиданный поворот: «Развелся ради этой…».