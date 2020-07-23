Найгарячіша учасниця шоу "Холостяк-10" з Максимом Михайлюком - переможниця проекту Даша Ульянова блиснула своїм головним достоїнством

Не секрет, що Даша сильно збільшила свої губи і навіть розповіла про те, що пишатися своїми змінами:«Це факт. Давно хотіла, щоб вони були пухлими. Але вчилася в театральному університеті, а там експериментувати було заборонено. Через тиждень після випускного я змінила свою зовнішність. Потім мені хотілося зробити губи трохи пухкими».

Тепер дівчина всіляко підкреслює свою гідність, родзинку в зовнішності. Гімнастка також розповідає, що ще до зб губ виглядала інакше - важила 67 кілограм і не подобалася собі.

Зараз все інакше, тому Даша не боїться показати себе і шанувальники тут же реагують на її пости:

«У справах 😅 всім чудового настрою 🥰», - написала Ульянова.

Ось що відповіли користувачі мережі:

«найкраща❤️», «Звичайно 🌹🔥🔥🔥👍🔥», «Красуня🔥🔥🔥», «ох як хороша!👌🏻 🔥», «Даша що за олівець або помада на губах? Спасибі😁», «Красуня❤️❤️», «При всій повазі але джолі відпочиває», «Нереальна Дівчина!👸🏽💝», «Дівчата чекаємо вас в гості🔥🔥🔥», «Взаємно 🌹».

Ось уже кілька днів Даша проводить марафон для всіх бажаючих правильної розтяжці і показує особисто топ вправ для розминки, готує фанатів правильно сідати на шпагат і також ділиться важливими зауваженнями. Зовсім нещодавно Даша представила новий ролик після розминки, показуючи обіцяні вправи.

«Урок 3💪🏽 Обов'язково напишіть свою думку і враження від сьогоднішнього заняття 👇🏽 Величезне спасибі прекрасного залу . Якщо когось цікавить зал в оренду або зал для занять карате в Києві, то ви знаєте, куди прямувати 😊💪🏽,» - написала Даша.

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