Фанати співачки вважають, що на фото вона подає знаки про допомогу

Шанувальники Брітні Спірс запустили флешмоб на підтримку співачки і сильно турбуються за неї

38-річна Брітні Спірс опублікувала нові селфі, на яких позує з легким макіяжем і міркує про природність. Однак, міркування співачки викликали у шанувальників занепокоєння і породили флешмоб, пише Politeka.net

Брітні Спірс поділилася новими селфі з шанувальниками в своєму інстаграме. Співачка, яка з'явилася перед камерою з природним макіяжем, розповіла, як вибрала «правильний шлях».

"Хто б міг подумати?! Після стількох років я тільки зараз дізнаюся, що відсутність макіяжу - ось чому треба слідувати. Трохи макіяжу - це класно, але після всіх тих років, що я провела в кріслах візажистів і перукарів, щоб виглядати бездоганно, я думаю, що природний образ - це правильний шлях ... Це змушує тебе виглядати молодше і набагато краще »- написала співачка у себе в пості.

Шанувальники оцінили позитивно новий образ співачки і помітили, що вона дійсно виглядає краще без макіяжу, але ось в коментарях стихійно організували флешмоб #freebritney ( «Звільніть Брітні»). Занепокоєння шанувальників, в першу чергу, було направлено на ситуацію з її фінансами.

Як відомо, вже більше 10 років активами зірки управляє її батько, разом з фондом, який заснувала Брітні Спірс. Потім у вересні 2019 року управління фінансами в усіх сферах життя Брітні, взяла на себе давня помічниця співачки Джоді Монтгомері. Однак, батько все одно міг розпоряджатися всім станом своєї зоряної дочки. А недавно і мати співачки подала позов до суду, в якому також вимагає розпоряджатися багатомільйонними засобами дочки.

У свою чергу, Брітні лише підігріла занепокоєння шанувальників, опублікувавши лист, в якому вона говорить, що її «обдурили і підставили».

Вони вважають, що таким чином Брітні придумала свою «систему знаків» про допомогу, використовуючи наряд певного кольору або жест. Кілька разів вони навіть помічали збіги. Зокрема, один шанувальник звернув увагу на сірий лівий верхній кут знімка.

«Виглядає, як знімок фотографії» - написав він.

Тобто, вони мають на увазі, що співачка публікує свої старі знімки, перефотографіруя їх на телефон.

Підтримала шанувальників і актриса Роуз МакГоуен - вона записала спеціальну пісню на підтримку Брітні Спірс для свого нового альбому Planet 9 під назвою Sirene, а також прокоментувала ситуацію в своєму інстаграме.

«Пам'ятайте Бріттані Мерфі, яка стала жертвою Голлівуду? Сьогодні я згадую іншу Брітні, живу, яку можна врятувати від тих, хто її контролює і нею торгує. Звільнимо Брітні »- написала Роуз.

Нагадай, що Мерфі померла у віці 32 років від зупинки серця. Менш ніж через півроку помер і її чоловік - причиною смерті була названа гостра пневмонія. З'явилася версія, що зараження будинку грибком могло привести до смерті подружжя, але обставини смерті пари як і раніше здаються багатьом загадковими і залишаються предметом суперечок.

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