38-річна американська співачка Брітні Спірс показала, як проводить час зі своїм 26-річним коханим Семом Асгарі
Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на Instagram-сторінку поа-зірки. (Щоб переглянути фото – проскролльте вниз)
«Все, що потрібно, - це любов і пляж❤», - підписала кадри відпочинку з коханою співачка.
На фотографіях Спірс з Асгарі прогулюються по пляжу, тримаючись за руки, а також загоряють лежачи поряд на рушниках постелених прямо на пісок. При цьому багатьох здивував факт, що співачка і її бойфренд в масках.
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«Навіщо на пляжі маска?», «Фотограф, напевно, не вселяв довіри - це єдине, чим я можу виправдати маски», - пишуть в мережі.
Також на знімках більше враження на публіку очевидно справив Сем Асгарі, ніж сама Брітні Спірс.
«Ух, який чоловічок», «Ось це спина...», - захоплюються в мережі.
Зазначимо, з Семом співачка зустрічається вже близько чотирьох років. Вона не приховує, що хотіла б перейти до нового етапу в їх відносинах, — так, вона говорила, що хоче народити від бойфренда дитини. Але тоді на шляху у пари встав батько зірки Джеймі Спірс, який був її опікуном і виступав проти того, щоб його дочка знову ставала матір'ю (у Спірс вже є двоє синів від шлюбу з Кевіном Федерлайном).
Без його згоди зірка не могла знову вступити в шлюб або стати матір'ю. Миритися з цим Брітні не має наміру і збирається відстояти свою свободу та позбавитися від опіки свого батька, щоб самостійно приймати рішення. Поки слухання по цій справі відкладаються через пандемії.
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