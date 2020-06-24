38-річна американська співачка Брітні Спірс показала, як проводить час зі своїм 26-річним коханим Семом Асгарі

Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на Instagram-сторінку поа-зірки. (Щоб переглянути фото – проскролльте вниз)

«Все, що потрібно, - це любов і пляж❤», - підписала кадри відпочинку з коханою співачка.

На фотографіях Спірс з Асгарі прогулюються по пляжу, тримаючись за руки, а також загоряють лежачи поряд на рушниках постелених прямо на пісок. При цьому багатьох здивував факт, що співачка і її бойфренд в масках.

«Навіщо на пляжі маска?», «Фотограф, напевно, не вселяв довіри - це єдине, чим я можу виправдати маски», - пишуть в мережі.

Також на знімках більше враження на публіку очевидно справив Сем Асгарі, ніж сама Брітні Спірс.

«Ух, який чоловічок», «Ось це спина...», - захоплюються в мережі.

Зазначимо, з Семом співачка зустрічається вже близько чотирьох років. Вона не приховує, що хотіла б перейти до нового етапу в їх відносинах, — так, вона говорила, що хоче народити від бойфренда дитини. Але тоді на шляху у пари встав батько зірки Джеймі Спірс, який був її опікуном і виступав проти того, щоб його дочка знову ставала матір'ю (у Спірс вже є двоє синів від шлюбу з Кевіном Федерлайном).

Без його згоди зірка не могла знову вступити в шлюб або стати матір'ю. Миритися з цим Брітні не має наміру і збирається відстояти свою свободу та позбавитися від опіки свого батька, щоб самостійно приймати рішення. Поки слухання по цій справі відкладаються через пандемії.

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