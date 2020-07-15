Судові тяжби в сім'ї знаменитої Брітні Спірс затихають і спалахують з новою силою.

Мати Брітні Спірс - Лінн Спірс, подала в суд, бажаючи мати доступ до багатомільйонного стану дочки. Про це повідомляє видання The Blast, передає Politeka.net

Лінн Спірс, з якої у її зоряної дочки - Брітні Спірс, вже неодноразово виникали розбіжності, які доходять до суду, в черговий раз вимагає закон втрутитися в справи сім'ї. Тепер мати співачки хоче отримати доступ до багатомільйонного стану дочки. Крім того, жінка зажадала «пояснити деталі» опікунства. Мабуть, головна деталь цього опікунства - це можливість доступу до грошей дочки.

65-річна Лінн Спірс подала прохання до окружного суду Лос-Анджелеса, оскільки вона хоче мати доступ до всіх рахунків дочки, а також - до Фонду SJB Revocable Trust, в якому знаходиться більшість активів Брітні.

Відзначимо, що поп-принцеса створила цей фонд у 2004 році для того, щоб захистити свої багатомільйонні активи і підготувати своїх дітей до майбутнього. Крім того, було встановлено, що фонд буде розпоряджатися її засобами не тільки при житті, але і після смерті, розділивши активи між спадкоємцями.

Нагадаємо, що ситуація з опікунами Брітні Спірс вкрай складна - вперше батьки змушені були взяти під опіку співачку в 2004 році, після першого кризи, викликаного вживанням наркотиків. Згодом, після довгої судової тяганини і сварок з матір'ю Брітні Спірс, яку співачка звинувачувала у своїй наркозалежності і жадібності, опікуном Брітні був призначений її батько Джеймі Спірс. Саме він розпоряджається її коштами в 200 мільйонів доларів, а також і питаннями особистими - зокрема, батько втрутився в її відносини з Семом Асгарі, заявивши, що він проти того, щоб Брітні народжувала від нього.

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