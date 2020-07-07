38-річна американська співачка Брітні Спірс показала, як проводить час на пляжі

Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на Instagram-сторінку поп-зірки. (Щоб переглянути відео – проскрольте вниз)

У новому ролику, яким співачка поділилася у своєму мікроблозі, вона займається йогою на березі океану. При цьому на обличчі зірки захисна маска.

«Я сумую з цього! Немає нічого подібного йоги на пляжі... Тільки звук хвиль робить мене такою безтурботною! Ви повинні спробувати це, якщо ви можете дотримати безпеку. Зараз всі переповнені сильним занепокоєнням. Просто знайте, що ми разом! Залишайтеся сильними, Бог з вами», - написала Брітні.

Після перегляду відео в коментарях її охрестили королевою йоги на пляжі.

Зазначимо, раніше Брітні Спірс, яка не единожді зізнавалася, що має схильність до повноти розповіла, що саме завдяки йозі її тіло стало більш слухняним і підтягнутим.

Нагадаємо, що активно займатися спортом і приведенням своєї фігури у форму Брітні Спірс почала після того, як стала зустрічатися з її нинішнім коханим, 26-річним Семом Асгарі.

Пара познайомилася на зйомках кліпу Slumber Party в 2016 році. Зараз вони живуть разом в будинку Брітні в Лос-Анджелесі.

При цьому Сем Асгарі якось розповідав, що співачка надихає його на тренування. З-за цього він навіть називає свою кохану "левом".

"Якщо ви дивилися National Geographic, який я сам дивлюся постійно, ви б мене зрозуміли. Левиця постійно надихає лева. Вона дуже і дуже сильне тварина", - поділився він.

Нагадаємо, Брітні Спірс в коротких шортиках розкрила секрет свого схуднення: "Боже, які рухи".

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