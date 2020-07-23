Фанаты певицы считают, что на фото она подает знаки о помощи

Поклонники Бритни Спирс запустили флешмоб в поддержку певицы и сильно тревожатся за нее

38-летняя Бритни Спирс опубликовала новые селфи, на которых позирует с легким макияжем и рассуждает о естественности. Однако, рассуждения певицы вызвали у поклонников беспокойство и породили флешмоб, пишет Politeka.net

Бритни Спирс поделилась новыми селфи с поклонниками в своем инстаграме. Певица, появившаяся перед камерой с естественным макияжем, рассказала, как выбрала «правильный путь».

«Кто бы мог подумать?! После стольких лет я только сейчас узнаю, что отсутствие макияжа — вот чему надо следовать. Немного макияжа — это классно, но после всех тех лет, что я провела в креслах визажистов и парикмахеров, чтобы выглядеть безупречно, я думаю, что естественный образ — это правильный путь… Это заставляет тебя выглядеть моложе и намного лучше» - написала певица у себя в посте.

Поклонники оценили положительно новый образ певицы и заметили, что она действительно выглядит лучше без макияжа, но вот в комментариях стихийно организовали флешмоб #freebritney («Освободите Бритни»). Беспокойство поклонников, в первую очередь, было направлено на ситуацию с ее финансами.

Как известно, уже больше 10 лет активами звезды управляет ее отец, вместе с фондом, который основала Бритни Спирс. Затем в сентябре 2019 года управление финансами во всех сферах жизни Бритни, взяла на себя давняя помощница певицы Джоди Монтгомери. Однако, отец все равно мог распоряжаться всем состоянием своей звездной дочери. А недавно и мать певицы подала иск в суд, в котором также требует распоряжаться многомиллионными средствами дочери.

В свою очередь, Бритни лишь подогрела беспокойство поклонников, опубликовав письмо, в котором она говорит, что ее «обманули и подставили».

Они считают, что таким образом Бритни придумала свою «систему знаков» о помощи, используя наряд определенного цвета или жест. Несколько раз они даже замечали совпадения. В частности, один поклонник обратил внимание на серый левый верхний угол снимка.

«Выглядит, как снимок фотографии» - написал он.

То есть, они имеют в виду, что певица публикует свои старые снимки, перефотографируя их на телефон.

Поддержала поклонников и актриса Роуз Макгоуэн – она записала специальную песню в поддержку Бритни Спирс для своего нового альбома Planet 9 под названием Sirene, а также прокомментировала ситуацию в своем инстаграме.

«Помните Бриттани Мерфи, которая стала жертвой Голливуда? Сегодня я вспоминаю другую Бритни, живую, которую можно спасти от тех, кто ее контролирует и ею торгует. Освободим Бритни» — написала Роуз.

Напомни, что Мерфи умерла в возрасте 32 лет от остановки сердца. Менее чем через полгода скончался и ее муж — причиной смерти была названа острая пневмония. Появилась версия, что заражение дома грибком могло привести к смерти супругов, но обстоятельства смерти пары по-прежнему кажутся многим загадочными и остаются предметом споров.

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