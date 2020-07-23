Рішення прийнято майже з усіх предметів

Стали відомі мінімальні порогові бали, які дозволять абітурієнтам подати документи у вуз

Як передає Politeka.net, порогові бали з 7-ми предметів сьогодні визначила і озвучила експертна комісія при Українському центрі оцінювання якості освіти.

Порогові бали або поріг «склав/не склав» - це мінімальна кількість тестових балів, яка дозволяє абітурієнту отримати оцінку своєї роботи і претендувати на місце у виші. Згідно із заявою комісії, вступити до вузу зможуть ті, хто набрав мінімум:

22 тестових бали з української мови та літератури,

25 балів з історії України,

22 бали з біології,

17 балів з англійської, німецької, французької та іспанської мов.

Діти, які отримали мінімальні бали, зможуть подати документи у вуз і брати участь в конкурсі.

Додамо, що поріг для дітей, які отримували середню освіту українською мовою, був знижений до 15 балів.

Відзначимо, що раніше комісія вже назвала мінімальні порогові бали для іспитів з математики та фізики. Так, поріг на математику склав 9 балів, а з фізики – 12 балів.

Крім цього, 28 липня відбудеться засідання комісії, на якому визначать порогові бали для ЗНО з географії та хімії.

Тим часом, основна сесія ЗНО в Україні завершилася. Додаткова сесія розпочнеться 24 липня і триватиме до 10 серпня.

Нагадаємо, що в Україні різко змінюють правила вступу до вузів, новий закон вже підписаний.

Як раніше повідомляла Politeka, студенти масово скаржаться на тести, в МОН розводять руками: «Ви в біді».

Також Politeka інформувала, що з'явилося термінове звернення МОН до абітурієнтів, "результати будуть...".