Що потрібно знати випускникам

В Україні в умовах пандемії китайського вірусу завершилася основна сесія ЗНО-2020

Як передає Politeka.net, про це інформує прес-служба Міносвіти.

Як зазначили в профільному міністерстві, остаточні результати українські абітурієнти дізнаються 29 липня.

"Зовнішнє незалежне оцінювання з хімії – останнє тестування основної сесії ЗНО-2020 – здавали 10 880 чоловік, це 77,14% від загальної кількості зареєстрованих", – розповіли в прес-службі.

У Міносвіти зазначили, що результати з хімії будуть визначені вже в кінці липня.

"Поріг "склав/не склав" та результати ЗНО з хімії будуть визначені 28 липня. Результати з'являться на сторінках учасників 29 липня", – уточнили в прес-службі міністерства.

Ті абітурієнти, хто не зміг взяти участь в основній сесії тестування з хімії з причин, не залежних від них, ще можуть зареєструватися для участі в додатковій сесії ЗНО-2020.

"Додаткова сесія зовнішнього незалежного оцінювання розпочнеться 24 липня і триватиме до 10 серпня", – підсумували в прес-службі профільного міністерства.

Раніше ми розповідали, що в Україні змінили правила вступу у вищі навчальні заклади.

Діти, що проживають на окупованих територіях, зможуть вступити в українські вузи за квотами. Відповідний документ підписав Володимир Зеленський.

Відповідно до схваленого закону, абітурієнти, які проживають у Криму, на тимчасово окупованих територіях Донбасу і на лінії зіткнення, зможуть вступити до будь-якого українського вузу за квотою. Квоти будуть визначатися в Міністерстві освіти.

Вступати до внз ця категорія абітурієнтів зможе без ЗНО. Їх знання будуть оцінювати за результатами вступних іспитів.

Нагадаємо, що новий закон кардинально змінює правила вступу, можна без тестів".

Як повідомляла Politeka, випускникам виділять додаткові бюджетні місця, «окрема квота у…».

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