Діти, що проживають на окупованих територіях, зможуть вступити в українські вузи за квотами

Відповідний документ сьогодні підписав Володимир Зеленський. Як повідомляє Politeka.net, про це повідомили на сайті президента.

Відповідно до схваленого закону, абітурієнти, які проживають у Криму, на тимчасово окупованих територіях Донбасу і на лінії зіткнення, зможуть вступити до будь-якого українського вузу за квотою. Квоти будуть визначатися в Міністерстві освіти.

Вступати до вишу ця категорія абітурієнтів зможе без ЗНО. Їх знання будуть оцінювати за результатами вступних іспитів.

Зеленський вважає, що Україна повинна боротися за молодь, яка проживає на окупованих територіях. Тому потрібно заохочувати їх переїжджати на підконтрольну Києву територію і вчитися в українській системі освіти.

Додамо, що раніше в Україні діяли квоти для дітей з території Криму. Правда, перелік вищих навчальних закладів, у які могли вступити ці абітурієнти, був обмежений.

Зазначимо, що під час голосування за цей законопроект у Верховній Раді виникла палка дискусія. Противники документа вимагали внести в нього правки, надавши квоти на вступ також дітям бійців АТО/ООС. В результаті обговорення депутати все ж підтримали законопроект авторства президента. За нього проголосувало 310 депутатів.

Нагадаємо, що новий закон кардинально змінює правила вступу, "можна без тестів".

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