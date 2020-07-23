Знаменита українська співачка Анна Седокова вперше показала масивну обручку з діамантами

Через кілька годин після провокаційних питань фанатів про весілля, Ганна поділилася важливою новиною - вона отримала пропозицію руки і серця. Як з'ясувалося, Яніс планував зробити його після свого дня народження.

«Спасибі за привітання ❤️ Нам неймовірно приємно! Я знаю, що ви хочете подробиць 😂

Ми вирішили поїхати на човен, але рівно за 10 хвилин до того, як відплисти, вона поламалася. Ми, всієї нашої великої компанією, розвернулися назад і @janis.timma був дуже роздратований. Я думаю, як же так можна засмучуватися через човни)

Але зателефонував чоловік і знайшов іншу. Ми зайшли на борт і почав лити страшний дощ. Ми залишилися і сиділи під дощем. Обіймалися і були щасливі, а потім вийшло сонечко і Яніс з'явився з букетом червоних троянд...Цю історію я розповім потім, якщо мій чоловік вирішить. Але одного разу він написав -Difficult road often lead to beautiful destinations ❤️

У нас всі щасливі, всі живуть мирно і своєї великої любові. І колишні і батьки і улюблені діти. І особливо ми, справжні. Не переживайте, деякі ще не раз зможуть викрикнути «знову вагітна», я обов'язково принесу вам всім це задоволення )))

І так. Кільце. Найкрасивіша на світі! Хоча, я б вийшла за нього, навіть якщо б він зробив пропозицію пробкою від шампанського! Від Cristal 💍🍾,» - розкрила всі подробиці Ганна.

До цього Ганна поділилася емоціями відразу після пропозиції:

"Мені здається, «до тебе» не було. Ти з'явився і змінив моє життя, показавши мені, що означає справжня любов", - розповіла вона, зазначивши, що знає точно, що тепер для неї означає «любити більше за життя». Любити не дивлячись ні на що.

"Ми пройшли через багато що, наш досвід і наші помилки, кожен день дають нам можливість цінувати навіть секунду один з одним, кожну дрібницю, кожен дотик, але сьогодні є ТИ і Я і є наше дивовижне сьогодення і майбутнє.Я обіцяю тобі стати найкращою дружиною для тебе, тільки для тебе, кращим другом і партнером, кращою мамою нашим дітям. Я дякую Богові за кожну секунду з тобою і сумую кожну секунду без тебе. Ти моя вічність.

Я сказала тобі «ТАК». Так, я вийду за тебе, найкращий чоловік у всій Всесвіту @janis.timma ❤️», - написала зірка.

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