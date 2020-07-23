Знаменитая украинская певица Анна Седокова впервые показала массивное обручальное кольцо с бриллиантами

Спустя несколько часов после провокационных вопросов фанатов о свадьбе, Анна поделилась важной новостью - она получила предложение руки и сердца. Как выяснилось, Янис планировал сделать его после своего дня рождения.

«Спасибо за поздравления ❤️ Нам невероятно приятно! Я знаю, что вы хотите подробностей 😂

Мы решили поехать на лодку, но ровно за 10 минут до того, как отплыть, она поломалась. Мы, всей нашей большой компанией, развернулись назад и @janis.timma был очень раздражён. Я думаю, как же так можно расстраиваться из-за лодки)

Но позвонил человек и нашёл другую. Мы зашли на борт и начал лить жуткий дождь. Мы остались и сидели под дождем. Обнимались и были счастливы, а потом вышло солнышко и Янис появился с букетом алых роз...Эту историю я расскажу потом, если мой муж разрешит. Но он однажды написал -Difficult road often lead to beautiful destinations ❤️

У нас все счастливы, все живут мирно и в своей большой любви. И бывшие и родители и любимые дети. И особенно мы, настоящие. Не переживайте, некоторые ещё не раз смогут выкрикнуть «опять беременна», я обязательно доставлю вам всем это удовольствие )))

И да. Кольцо. Самое красивое на свете! Хотя, я бы вышла за него, даже если бы он сделал предложение пробкой от шампанского! От Cristal 💍🍾,» - раскрыла все подробности Анна.

До этого Анна поделилась эмоциями сразу после предложения:

"Мне кажется, «до тебя» не было. Ты появился и изменил мою жизнь, показав мне, что значит настоящая любовь", - рассказала она, отметив, что знает точно, что теперь для нее значит «любить больше жизни». Любить не смотря ни на что.

"Мы прошли через многое, наш опыт и наши ошибки, каждый день дают нам возможность ценить даже секунду друг с другом, каждую мелочь, каждое касание, но сегодня есть ТЫ и Я и есть наше удивительное настоящее и будущее.Я обещаю тебе стать самой лучшей женой для тебя и только для тебя, лучшим другом и партнером, лучшей мамой нашим детям. Я благодарю Бога за каждую секунду с тобой и скучаю каждую секунду без тебя. Ты моя вечность.

Я сказала тебе «ДА». Да, я выйду за тебя, самый лучший мужчина во всей Вселенной @janis.timma ❤️», - написала звезда.

Напомним, бесстыжая Седокова в кружевном лифчике показала формы на публике.

Как сообщала Politeka, раздетая Седокова посветила прелестями в шальном образе Красной шапочки: "Ждет своего волка".

Также Politeka писала, что игривая Седокова в соблазнительном купальнике изогнулась и показала наслаждение.