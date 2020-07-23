Знаменита українська співачка Віра Брежнєва поділилася яскравим кадром, на якому захопила фігурою в білосніжному вбранні

Незважаючи на скасований графік концертів, скасування низки проектів, а також модних зйомок, артистка не сумувала, займалася собою під час карантину і тепер активно надолужує згаяне. Зірка нещодавно засвітилася з Монатиком на виступі в Одесі, заспівавши свій новий хіт "Вечериночка". Тепер фанати активно діляться архівними та новими кадрами знаменитості, захоплюючись її образами, пише Рoliteka.net.

На одному з таких фото Віра з'явилася в стильному білосніжному костюмі, що складається з вільних штанів і сорочки на гудзиках, які співачка не стала застібати до кінця. При цьому з-за глибокого вирізу Брежнєва засвітила "зайве" - частина ліфчика нюдового відтінку помітна крізь розчинені сорочку.

Волосся Віра, як і завжди, залишила без укладок, а на обличчі зовсім не помітний природний макіяж.

Також зірка показала раніше, як «виходить з карантину» і поділилася стильним фото в блискучій сукні.

«Видно вік, а не форми», «Який до біса вік видно?!!! Класна молода дівчина, і притому доросла !», «Прекрасна Віра🤗😘 просто немає слів. Будь завжди такий. Ти так чудово себе зберігаєш і свою зовнішність. Завжди рада тебе чути і бачити», «Навіть у паралельній Всесвіту сногшибательна! 🤤💔», «найкрасивіша з усіх.... 😍😍😍», «ці ніжки просто зводять з розуму», «10 Років назад, Мене як - то невістка порівняла з вами, так гордість досі бере 🤣🙈❤️💋», - пишуть фанати.

Як відомо, співачка славиться ідеальним доглядом за собою, любить демонструвати струнку фігуру і активно розповідає про секрети успішного схуднення. Щоб інтригувати шанувальників на самому початку літнього сезону, нещодавно також Віра представила кілька кадрів в моднм купальнику нюдового відтінку.

Віра з'явилася на новому кадрі в модному купальнику ніжного кремового відтінку з акуратним вирізом на спині і захопила помітно більш стрункою фігурою і апетитними формами. Повернувшись спиною до об'єктиву, зірка підкреслила сідниці идеалньым чином.

Однак, оскільки кадри були представлені в розділі Сторі, шанувальники не змогли прокоментувати в Instagram зірки нові знімки.

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