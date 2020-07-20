Знаменита українська співачка Віра Брежнєва показала, як веселилася на концерті разом з близьким другом і колегою Дмитром Монатиком

У Лютому, як відомо, артисти вирушили до Барселони, до карантину та закриття кордонів, щоб записати кліп на пісню "Вечериночка". Щоб підігріти інтерес до нової роботи, зірки заспівали разом на концерті і навіть здивували романтичними сценами, такими ж, як і в самому кліпі. Віра приміряла прозоре плаття "із золота", пише Рoliteka.net.

Так, в розділі Сторі Instagram Віра представила фото і відео зі свого виступу, показавши, як веселиться з Монатиком в супер-оригінальному вбранні. Причому вага її сукні становить близько п'яти кілограм!

«Якщо викласти всі камені в одну лінію, то тривалість такої ланцюжка складе близько 1 км. Нещодавно я танцювала в ньому під дощем і це єдине плаття, яке не змок, але вологим стало виглядати ще краще 😉

Плаття важить 5кг, і коли ти береш його в руки - воно важке, але коли одягаєш на себе , завдяки спеціальним конструкцій - взагалі перестаєш відчувати його на тілі. Саме тому я так легко і з постачанням рухалася в ньому, танцюючи на столі, ну ви бачили 😉», - раніше повідомила Віра під схожими фото.

Раніше Монатік влаштував концерт в Одесі, який ледь не зіпсував дощ. Співакові довелося виступати під парасолями.

Спеціально з такої нагоди в Україну приїхала знаменита Віра Брежнєва, яка нещодавно записала з Монатиком трек "ВЕЧЕРиНОЧКА". Вона поділилася, що вирішила зробити колезі приємне і виконати разом дуетну пісню. Монатік дізнався про це лише коли його подруга з'явилася на сцені за його спиною.

Як видно на кадрах, виконавець був приємно здивований, помітивши Віру Брежнєву. Артисти душевно обнялися і таки заспівали дуетом. Варто відзначити, що Брежнєва виступала в екстремально короткому платті і навіть виходила танцювати під дощ, заграючи з глядачами.

"Я захотіла зробити сюрприз Дімі Мнатику, прихала до Одеси на його концерт, щоб заспівати нашу ВЕЧЕРиНОЧКУ разом і за годину до його початку почалася злива. Секретну місію робили всією компанією. Завдання було - до початку дуетної пісні не видати моя присутність".

Крім Брежнєвої, в гості до Монатику завітали Надя Дорофєєва і Макс Барських.

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