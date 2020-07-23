Українська співачка Тіна Кароль розбурхала виглядом під час зустрічі з шанувальником

На фан сторінці співачки з'явився вельми інтригуючий кадр з артисткою, що зустріла шанувальника. Справа в тому, що Тіна з нюдовым макіяжем, без яскравих укладок і в простому вбранні не схожою на себе.

Однак, на думку користувачів, співачка виглядала все також ефектною. Інші ж фанати вирішили пожартувати про майбутнє фотошопі, який послідує після кадру, адже багато шанувальників тільки й роблять, що представляють на місці кожного чоловіка поруч з Тіною Дана Балана - молдавського співака, з яким зірка раніше була суддею на шоу "Голос" і навіть нібито крутила з ним роман.

І хоча це було всього лише домислами, все це час Тина ніяк не коментувала плітки, ніж підігрівала інтерес до історії пари.

«Боже, яка вона гарна😊😊😊😊😊», «Тіночка, красуня 💜💜💜💜», «Яка красоточка❤️🙏», «Вауу, дуже мила☺️😻», «Сонечко❤», «Молодець, з усіма фоткается 👍😍🌹», «А де це,якщо не секрет?)», «Тіна шикарна як завжди😻✨», «У пацана шок і істерика у погляді😂, а може - захоплення🤔😂. Красуня тіна🤩», «А коли буде фото з Даном, чекаю. З ним у Тіни горять очі.❤️❤️❤️», - пишуть фанати.

Також у наприкінці минулого тижня состояломь масштабний захід з нагоди п'ятнадцятиріччя з дня старту телепрограми "Світське життя" з Катериною Осадчою. На святі з'явилося безліч зірок, деякі з них виконали свої пісні, а інші навіть презентували свої хіти вперше. Тіна з'явилася на святі з сином Веніаміном, показавши приклад милою і зворушливою сім'ї.

Артистка разом з хлопчиком виглядали дуже щасливо і мило, останні кілька місяців їм вдалося провести разом будинку без турбот і роботи мами вперше за довгий час (з-за карантину син співачки повернувся з Лондона, де вчиться зараз, набагато раніше - прим. ред).

Зазначимо, під час свята Тіна розповіла трохи про своє життя з дитиною, заявивши, що зараз вони все ще чекають повторного запрошення на навчання.

«Я ще не отримала підтвердження, що нас чекають. Поки не завершиться карантин, ми для них – заражені люди. Ми сидимо вдома, нам є чим займатися, але я розумію, що коли цьому настане емоційна точка, навіть мені. Мені конче потрібно на сцену. Мене хтось запитав, чому мої очі сумні, кажу: «Тому що я не співаю»», - розповідає Тіна в інтерв'ю під час зйомок з Катею Осадчою.

Нагадаємо, Кароль розбурхала видом в "траурному" плаття:"Балан залишився в минулому".

Як повідомляла Politeka, расставившей ноги Кароль дісталося за один і той же наряд: "Дивно, що не в сорочці".

Також Politeka писала, що розхристаний Такн Балан раптово перервав мовчання, фани Кароль дочекалися: "Тіна вагітна...".