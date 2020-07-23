Украинская певица Тина Кароль взбудоражила видом во время встречи с поклонником

На фан странице певицы появился весьма интригующий кадр с артисткой, встретившей поклонника. Дело в том, что Тина с нюдовым макияжем, без ярких укладок и в простом наряде выглядела не похожей на себя.

Однако, по мнению пользователей, певица выглядела все также эффектной. Другие же фанаты решили пошутить о будущем фотошопе, который последует после кадра, ведь многие поклонники только и делают, что представляют на месте каждого мужчины рядом с Тиной Дана Балана - молдавского певца, с которым звезда ранее была судьей на шоу "Голос" и даже якобы крутила с ним роман.

И хотя это было всего лишь домыслами, все это время Тина никак не комментировала сплетни, чем подогревала интерес к истории пары.

«Боже какая она красивая😊😊😊😊😊», «Тиночка, красавица 💜💜💜💜», «Какая красоточка❤️🙏», «Вауу, очень милая☺️😻», «Солнышко❤», «Молодец, со всеми фоткается 👍😍🌹», «А где это,если не секрет?)», «Тина шикарна как всегда😻✨», «У пацана шок и истерика во взгляде😂, а может - восхищение🤔😂. Тина красотка🤩», «А коли буде фото з Даном, чекаю. З ним у Тіни горять очі.❤️❤️❤️», - пишут фанаты.

Также в конце прошлой недели состояломь масштабное мероприятие по случаю пятнадцатилетия со дня старта телепрограммы "Светская жизнь" с Екатериной Осадчей. На празднике появилось множество звезд, некоторые из них исполнили свои песни, а другие даже презентовали свои хиты впервые. Тина появилась на празднике с сыном Вениамином, показав пример милой и трогательной семьи.

Артистка вместе с мальчиком выглядели очень счастливо и мило, последние несколько месяцев им удалось провести вместе дома без забот и работы мамы впервые за долгое время (из-за карантина сын певицы вернулся из Лондона, где учится сейчас, намного раньше - прим. ред).

Отметим, во время праздника Тина рассказала немного о своей жизни с ребенком, заявив, что сейчас они все еще ждут повторного приглашения на учебы.

«Я еще не получила подтверждение, что нас ждут. Пока не завершится карантин, мы для них – зараженные люди. Мы сидим дома, нам есть чем заниматься, но я понимаю, что когда-то этому наступит эмоциональная точка, даже мне. Мне позарез нужно на сцену. Меня кто-то спросил, почему мои глаза грустные, говорю: «Потому что я не пою»», - рассказывает Тина в интервью во время съемок с Катей Осадчей.

Напомним, Кароль взбудоражила видом в "траурном" платье:"Балан остался в прошлом".

Как сообщала Politeka, расставившей ноги Кароль досталось за один и тот же наряд: "Странно, что не в ночнушке".

Также Politeka писала, что расхристанный Дан Балан внезапно прервал молчание, фаны Кароль дождались: "Тина беременна...".