Актриса "Женского квартала" Валерия Товстолес показала новое увлечение, которое нашла на карантине
Как сообщает Politeka.net, знаменитость опубликовала пикантные фото на своей странице в Instagram.
На опубликованных фото девушка позирует перед мольбертом в коротких шортиках и блузке синего цвета. Кудрявые волосы Леры водопадом падают на плечи, дополняя нежный образ художницы. Она стоит на коленях, в руках держит кисточку, а на нескольких кадрах даже водит ей по холсту. Судя по всему, актриса уже успела нарисовать две картины.
Артистка высказалась против снятия карантинных ограничений в Украине. Лера напомнила, что болезнь еще никуда не делась и призвала искать безопасные способы развлечься во время карантина. Сама она увлеклась живописью и решила поделиться своими первыми успехами с поклонниками.
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"Послабление карантина ... хорошо или плохо?
Конечно мы его очень ждали и побежали делать свои дела, но это не значит, что опасность миновала и пандемия прошла", - пишет Валерия Товстолес". - "Ночные клубы переполнены, бары и кафе тоже, как-будто все прошло ... но если вы беспокоитесь о своём Здоровье, то можно найти и другие прелести жизни. Я вот начала рисовать. И рисовать начала правильно".
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