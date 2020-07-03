Украинская модель и актриса студии "Квартал 95" Лера Товстолес показала, в чем нужно танцевать

Как сообщает Politeka.net, знаменитость выложила драйвовые видео на своей странице в Instagram.

Лера Товстолес устроила жаркие танцы на камеру и поделилась, какая музыка ей зашла этим летом. Она показала сразу несколько образов, в которых удобно делать любые движения и можна вовсю трясти своими выдающимися частями тела.

Так один из нарядов объединил в себе черную бейсболку, леопардовый топ и широкие джинсы. Другой образ состоит из топа-купальника с очень большим вырезом, обтягивающих штанов, солнцезащитных очков и сумки на поясе спереди. Еще один горячий набор - тесный желтый топ, который едва не потеряла в "полете", и джинсовые шорты. И завершил показ более закрытый топ красного цвета, который полностью закрыл грудь - к нему Лера подобрала свободные черные штаны. В любом случае, под одеждой не видно нижнего белья.

Поклонники и хейтеры на этот раз не смогли оценить старания модели, потому что она разместила видео в сториз.

Ранее Лера Товстолес показала, как отдохнула с друзьями. Она показала фото, для которого позирует на лежаке, накинув на плечи рубашку. Она также собрала волосы, спрятав глаза за очками, и сделала губки бантиком. Девушка расставила ноги, прикрыв рукой самое интимное место.

Напомним, звезда "Квартал 95" без штанов посветила идеальным телом в дерзких позах.

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