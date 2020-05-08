Модель и актриса "Женского квартала" Валерия Товтолес похвасталась жаркими кадрами в нижнем белье

Как сообщает Politeka.net, красотка опубликовала на своей странице в Instagram новый видеоролик, в котором решила немного пофантазировать (чтобы посмотреть, скрольте вниз). Она представила, как будет позировать для рекламы мировых модных брендов.

На одном из роликов Валерия Товстолес позирует на пляже в кружевном купальнике длинной белой накидке и черных очках. Она соблазнительно изогнулась и провелка руками по бедрам.

На другом отрезке модель катается на яхте в боди с расцветкой зебры. Ветер раздувает полы зеленого халата, обнажает стройные гладкие ножки.

Самым пикантным кадром стоит признать тот, на котором звезда позирует в дорогом нижнем белье. На девушке также надет серый плащ, однако она максимально приспустила его, открыв все самые интересные места.

Кроме того, есть кадры из ванной и с фотосессий. Пользователей социальной сети впечатлила подборка актриссы. Они поделились впечатлениями в комментариях:

"Модель, по которой плачут все брэнды😍"; "Как прикольно!)))"; "С ума сойти"; "Милая, ты выше этого просто😀".

Напомним, красотка из "Квартал 95" засветила лишнее во время жарких танцев: "Это все клубничка"

Также Politeka сообщала, что горячая красотка из "Квартал 95" покорила образом в белом топике.

А еще Politeka писала, что звезда "Квартал 95" внезапно сменила имидж и поразила новой внешностью.