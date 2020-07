View this post on Instagram

Brad Pitt, Perşembe günü Los Angeles'ta eski karısı Angelina Jolie'nin evine girişte motosiklet üzerinde objektiflere takıldı. 56 yaşındaki Oscar ödüllü aktör, Angelina'nın evine çocuklarıyla zaman geçirmek için ziyaret etti. #bradpitt #angelinajolie #yeni #hollywood