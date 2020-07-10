Днями голлівудського актора Бреда Пітта зняли, коли він на мотоциклі від'їжджав від будинку своєї колишньої дружини Анджеліни Джолі

Як відомо, союз двох відомих акторів розпався чотири роки тому. З тих пір Пітт і Джолі намагалися залагодити розбіжності. В одному з останніх інтерв'ю Джолі вперше прокоментувала скандальне розлучення, заявивши, що вирішила розлучитися з чоловіком заради благополуччя дітей. Саме діти були головним каменем спотикання в процесі розлучення.

Як пишуть західні ЗМІ, Джолі і Пітт довго не могли договоритися про опіку над дітьми. В цьому їм допомогли численні сеанси психотерапії. Інсайдер, близький до сім'ї зірок, зазначив, що зараз колишнє подружжя налагодило «переїзди» дітей між будинками мами і тата. Діти часто ходять в гості до Пітта, так як його особняк знаходиться недалеко від будинку дружини.

Важливим є також той факт, що Джолі і Пітт нарешті досягли згоди в питаннях виховання дітей. Відзначається, що актор сьогодні виглядає набагато щасливішим, ніж раніше. Він любить проводити час з молодшими дітьми, тому часто бере їх до себе.

«У них немає планів знову бути разом, будь-яке спілкування між ними стосується потреб і майбутнього їх дітей», - заявив інсайдер.

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