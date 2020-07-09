Голлівудська актриса Анджеліна Джолі підкорила своєю красою весь світ, мільйони жінок хочуть бути схожими на колишню дружину Бреда Пітта, а деяким це вдається

Politeka.net зібрала фото найефектніших двійників Анджеліни Джолі з різних куточків світу.

Модель Ліна Сендс прославилася завдяки відео на YouTube, в якому висловила бажання працювати двійником Анджеліни Джолі. Дівчина приховує свій вік і не відповідає на питання, чи робила вона пластичні операції, щоб досягти такої вражаючої схожості з голлівудською зіркою.

Сендс взяла участь у показі колекції Vetements Men’s Fall 2020, де подіумом дефілювали «близнюки» знаменитостей.

Українська копія Анджеліни Джолі — колишня учасниця «Фабрики зірок» Тетяна Воржева. Співачка тривалий час виступала в проекті Наталії Могилевської «Real O», а зараз активно будує сольну кар'єру. Дівчина схожа на Джолі завдяки пухким губам і великим очам.

Меліса Бейзен зовні схожа не стільки на Джолі, скільки на одного з її персонажів — дівчина називає себе офіційним косплеєром Малефісенти.

На відміну від інших героїнь цього матеріалу, Меліса Бейзен не дуже рада своїй схожості з Анджеліною, вона втомилася від підвищеної уваги до своєї зовнішності з боку фотографів та шанувальників самої Джолі.

Американська актриса і модель з німецькими коренями Тіффані Клаус всіляко підкреслює свою схожість з Анджеліною, її вже давно охрестили професійним двійником голлівудської зірки.



Нагадаємо, Анджеліна Джолі в сукні без білизни вразила виглядом на вулиці, фото потрапили в мережу.

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