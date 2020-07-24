Українські та російські зірки, які зустріли свою любов, після весілля ділилися різними фото

Кадри з церемонії в своїх профілях Instagram, напевно, миготіли у кожної артистки. А звичайні фото, зроблені більше десяти років тому, всі гуляють по мережі, нагадуючи про щасливі моменти життя зірок.

донині шанувальники дивляться на фото співачок і вирішують: чия сукня було найбільш пишним, цікавим і красивим. Представляємо вашій увазі топ-фото найкрасивіших наречених, плаття яких обговорювали фанати найбільше за все.

Популярна співачка Тіна Кароль виходила заміж лише раз. Її єдина любов – Євген Огір помер через кілька років після весілля з-за хвороби. Про чоловіка зірка завжди згадує з теплотою, а кожну річницю з дня весілля ділитися зворушливими фото з минулого.

Не так давно зірка також розповідала, що її весільну сукню пропало відразу після весілля: «Сталася якась зачарована історія: після весілля сукню просто зникла, і ми не знаємо, де вона. Обшукали всі можливі кути і всі хімчистки Києва. Безрезультатно. Залишилася тільки фата».

А молода співачка Аліна Гросу вирішила зіграти весілля з небувалим розмахом. Дівчина влаштувала церемонію в Італії, запросивши не тільки рідних, але і багатьох зіркових друзів. Після церемонії Аліна розмістила в блозі серію фотографій, продемонструвавши всі свої весільні вбрання. Як виявилося, в цей день співачка змінила 4 сукні!

"В цей казковий день кожна дівчина хоче відчути себе справжньою принцесою», - зазначила Аліна під весільними фото.

У свій найщасливіший день Настя Каменських змінила три способу. І це не дивно, адже спеціально до весілля вона скинула двадцять кілограм!

Головним чином Насті під час церемонії стала сукня-конструктор кольору айворі Galia Lahav. Наряд з глибоким декольте і прозорою сітчастої спинкою був доповнений тонким ліфом, прозорими рукавами з вишивкою ручної роботи. Поверх багатошарової спідниці з довгим шлейфом була надіта найтонша сітка і органза. Доповнила образ фата в підлогу.

Італійська церемонія Регіни Тодоренко і Влада Топалова також захопила всіх. Пара розписалася до народження сина, але весілля зіграла лише через кілька місяців після появи Михайла на світло.

За час святкування Тодоренко змінила кілька нарядів. В Instagram Регіна зізналася, що в сукні з довгими рукавами відчувала себе юною героїнею п'єси Вільяма Шекспіра «Ромео і Джульєтта».

«Моя сукня розробляли нереальні майстри зі швидкістю світла, тк часу було всього 3 тижні, що нетипово для наречених, адже зазвичай ми всі плануємо за півроку-рік! але це не про мене) По-моєму, вийшло казково красиво! Я відчувала себе Джульєттою у своєму весільному платті. Мені здається, воно підкреслює всю легкість і легкість мого характеру».

Скандальна балерина в свій час не поскупилася на головне торжество свого життя. На весілля з бізнесменом Ігорем Вдовіним, що відбулася в 2007 році, Анастасія змінила п'ять суконь. Пізніше також стало відомо, що весілля була фіктивною, і цього одруження не було.

За чутками, для нової весілля з таємним коханим Анастасія замовила модельєру Аніко Керімовою наряд в 15 мільйонів рублів. Така захмарна вартість наряду, каже модельєр, цілком виправдана. Адже на виготовлення сукні має піти близько 20 кілограмів кристалів Сваровські.

А от Санта Дімопулос свою сукню після весілля вирішила продати в інтернет-магазині. Одного разу, одним з лотів, який продають у магазині, стало весільну сукню Vera Wang, ідентичний тому, у якому співачка виходила заміж за бізнесмена Володимира Самсоненка.

Плаття з фатою і поясом на той момент продавали приблизно за 90 тис. грн і одягнута вона була всього один раз. =

Ані Лорак відгуляла своє весілля з бізнесменом і ресторатором Муратом Налчаджіоглу відразу в трьох сукнях, які були зшиті українським дизайнером Катериною Шаховської. Співачка вирішила для розпису в Києві не скупитися, хоча вбрання і здавалися простими, такими вони не були.

Перше плаття знадобилося Кароліні для розпису, друге для основної святкової частини вечора, а третє плаття призначалося для танців, бо в наряді з п'ятиметровим шлейфом було дуже непросто пересуватися.

Солістка групи "Час і Скло" Надя Дорофєєва виходила заміж в досить простому вбранні – приталеній сукні без бретелей. Свій образ Дорофєєва доповнила чорним ременем з бантом, зробивши акцент на талії. При цьому сама церемонія була досить скромною, хоча на ній були присутні зоряні гості.

Нагадаємо, що Полякова роздяглася на яхті заради пікантного кадру, Лоліта не змогла змовчати: «Олю, у тебе ноги як…».

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