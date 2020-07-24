Украинские и российские звезды, которые встретили свою любовь, после свадьбы делились самыми разными фото

Кадры с церемонии в своих профилях Instagram, наверное, мелькали у каждой артистки. А обычные фото, сделанные более десяти лет назад, все также гуляют по сети, напоминая о счастливых моментах жизни звезд.

По сей день поклонники смотрят на фото певиц и решают: чье платье было наиболее пышным, примечательным и красивым. Представляем вашему вниманию топ-фото самых красивых невест, платья которых обсуждали фанаты наибольше всего.

Популярная певица Тина Кароль выходила замуж лишь раз. Ее единственная любовь – Евгений Огир умер через пару лет после свадьбы из-за болезни. О муже звезда всегда вспоминает с теплотой, а каждую годовщину со дня свадьбы делиться трогательными фото из прошлого.

Не так давно звезда также рассказывала, что ее подвенечное платье пропало сразу после свадьбы: «Произошла какая-то заколдованная история: после свадьбы платье просто исчезло, и мы не знаем, где оно. Обыскали все возможные углы и все химчистки Киева. Безрезультатно. Осталась только фата».

А молодая певица Алина Гросу решила сыграть свадьбу с небывалым размахом. Девушка устроила церемонию в Италии, пригласив не только родных, но и многих звездных друзей. После церемонии Алина разместила в блоге серию фотографий, продемонстрировав все свои свадебные наряды. Как оказалось, в этот день певица сменила 4 платья!

"В этот сказочный день каждая девочка хочет почувствовать себя настоящей принцессой», - отметила Алина под свадебными фото.

В свой самый счастливый день Настя Каменских сменила три образа. И это не удивительно, ведь специально к свадьбе она сбросила двадцать килограмм!

Главным образом Насти во время церемонии стало платье-конструктор цвета айвори Galia Lahav. Наряд с глубоким декольте и прозрачной сетчатой спинкой был дополнен тонким лифом, прозрачными рукавами с вышивкой ручной работы. Поверх многослойной юбки с длинным шлейфом была надета тончайшая сетка и органза. Дополнила образ фата в пол.

Итальянская церемония Регины Тодоренко и Влада Топалова также восхитила всех. Пара расписалась до рождения сына, но свадьбу сыграла лишь через несколько месяцев после появления Михаила на свет.

За время празднования Тодоренко сменила несколько нарядов. В Инстаграм Регина призналась, что в платье с длинными рукавами чувствовала себя юной героиней пьесы Уильяма Шекспира «Ромео и Джульетта».

«Мое платье разрабатывали нереальные мастера со скоростью света, тк времени было всего 3 недели, что нетипично для невест, ведь обычно мы все планируем за полгода-год! но это не про меня) По-моему, получилось сказочно красиво! Я чувствовала себя Джульеттой в своём свадебном платье. Мне кажется, оно подчёркивает всю легкость и воздушность моего характера».

Скандальная балерина в свое время не поскупилась на главное торжество своей жизни. На свадьбе с бизнесменом Игорем Вдовиным, состоявшуюся в 2007 году, Анастасия сменила пять платьев. Позже также стало известно, что свадьба была фиктивной, и настоящего бракосочетания не было.

По слухам, для новой свадьбы с тайным возлюбленным Анастасия заказала модельеру Анике Керимовой наряд в 15 миллионов рублей. Такая заоблачная стоимость наряда, говорит модельер, вполне оправдана. Ведь на изготовление платья должно уйти около 20 килограммов кристаллов Сваровски.

А вот Санта Димопулос свое платье после свадьбы решила продать в интернет-магазине. Однажды, одним из лотов, который продают в магазине, стало свадебное платье Vera Wang, идентичное тому, в котором певица выходила замуж за бизнесмена Владимира Самсоненко.

Платье с фатой и поясом на тот момент продавали примерно за 90 тыс. грн и надето оно было всего единожды. =

Ани Лорак отгуляла свою свадьбу с бизнесменом и ресторатором Муратом Налчаджиоглу сразу в трех платьях, которые были сшиты украинским дизайнером Екатериной Шаховской. Певица решила для росписи в Киеве не скупиться, хотя наряды и казались простыми, таковыми они не были.

Первое платье понадобилось Каролине для росписи, второе для основной праздничной части вечера, а третье платье предназначалось для танцев, потому что в наряде с пятиметровым шлейфом было очень непросто передвигаться.

Солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева выходила замуж в довольно простом наряде – приталенном платье без бретелек. Свой образ Дорофеева дополнила черным ремнем с бантом, сделав акцент на талии. При этом сама церемония также было довольно скромной, хотя на ней присутствовали звездные гости.

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