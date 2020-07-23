34-річна російська співачка і телеведуча проекту "Дом-2" Ольга Бузова дуже популярна серед молоді

Незважаючи на забезпеченість і натовп стилістів, які працюють над образами зірки, вона досить часто наривається на критику через свої невдалі образи. Politeka.net згадала найганебніші образи зірки, які найдовше критикували.

Найчастіше співачку критикують за її виходи на червону доріжку. Як заявляє сама співачка, вона взяла «високу планку» і тепер мусить її тримати. Бузова з'являлася на червоній доріжці у вигляді русалки, принцеси-воїна, але найбільше обурення викликала її поява на коні, а потім – з верблюдом. Навіть шанувальники зірки визнали це перебором.

Під час карантину і кризи, що послідував за ним, Бузова нарвалася на жорстку критику, сфотографувавшись у ванній з мівіною.

Також Бузову часто критикують за її спроби бути смішною. Коли вона знімається в ролі покоївки, медсестри чи іншій ігровій ролі, її не сприймають.

До речі, артистка знялася в новому серіалі «Чума», де її намагалися спалити. Шанувальникам образ співачки не припав до смаку.

Не сприймають Бузову без звичного макіяжу.

Також співачці часто згадують її старі ганебні образи, в той час, коли вона не була такою популярною.

Нагадаємо, що Бузова змінилася до невпізнання, фото вражає: "Ну прям вогонь баба".

Як раніше повідомляла Politeka, епатажна Бузова кардинально змінила імідж, зірку просто не впізнати: "Без ліфа бомба".

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