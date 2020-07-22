Ольга Бузова нарвалася на образи і критику з Кавказу через підтримку ЛГБТ-спільноти

Колишній мер Магаса - столиці Інгушетії Беслан Цечоев вибухнув гнівною тирадою на адресу телеведучої Ольги Бузової за її поддерлку ЛГБТ-спільноти та одностатевих людей в Росії. Про це він повідомив в соцмережах, пише Politeka.net

Гнів екс-мера столиці обрушився на Ольгу Бузову за її пост про підтримку прав ЛГБТ-спільнот, а також одностатевих шлюбів. У своєму пості телеведуча розкритикувала те, що багато хто вважає веселку безпосередньо символом і пропагандою ЛГБТ-цінностей, як і підтримку прав людей з нетрадиційною орієнтацією.

«Хочу почати з того, що я з дитинства дивилася на веселку і лесбіянкою не стала А в минулому році навіть тримала ЛГБТ прапор в руках і піднімала його - як бачите на мою орієнтацію це, ніяк не вплинуло. Ніяка пропаганда не може вплинути на зміну орієнтації! ЖОДНА. Вже науково доведено, якщо ви не вірите - почитайте в гуглі, якщо вам лінь читати, то подивіться на ютубі документальні фільми. Вчені повідомляють, що гомосексуальність - біологічна особливість організму обумовлена ​​генетичними або іншими вродженими чинниками»- розповіла Бузова.

Телеведуча зазначила, що, якщо дивитися на чоловіків, що цілуються або на веселку - орієнтація не зміниться. Бузова закликала «не вестися на ненависть», яку намагаються розпалити в ваших серця неосвічені люди.

«У всі віки, на всі часи в усьому світі були представники ЛГБТ і це нормально. Відомо, що Петро Чайковський, концертний зал імені якого стоїть в центрі Москви, створивший обчислювальну машину або так званий комп'ютер Алан Тьюринг, прекрасний письменник Оскар Уайлд, гордість нашого балету Рудольф Нурієв, Фредді Меркьюрі, пісні якого ми досі слухаємо на повторі, геніальний художник Енді Уорхол, наша улюблена героїня з культового серіалу «Секс у великому місті» Сінтія Ніксон, Тім Кук, любитель продукції Apple - знають це ім'я і багато-багато інших представників ЛГБТ, які роблять наше життя кращим»- зазначає Бузова.

Бузова зізналася, що обожнює геїв, лесбіянок і трансгендерів, яких назвала прекрасними людьми і визнала, що якщо людина хоче вступити в офіційний шлюб з людиною по чистої і щирої любові, то чому б йому цього не зробити.

«Чому ми повинні дивитися на печатки в паспорті ?! Чому ми такі не важливі питання ставимо так високо? Це всього лише друк в особистому документі громадянина нашої країни! Чому хтось сміє обмежувати права громадян своєї ж країни?!»

Саме цей пост для мера столиці Інгушетії став як червона ганчірка для бика - він вибухнув гнівною тирадою на адресу телеведучої і заявив, що Бузова нехтує високими моральними цінностями, які є частиною життя всіх народів Росії.

«Мені шкода, що я, будучи мером Магаса, що не видворив її зі столиці нашої улюбленої Інгушетії, коли вона приїжджала сюди кілька років тому. Вважаю, що таким людям не місце ніде в нашій країні», - зазначив Цечоев.

Крім того, Цечоев зазначив, що Бузова підтримує «світової сатанізм» в самій його «огидній формі» і зневажає моральні цінності, які є частиною укладу життя всіх народів Росії.

«Це« людина », який підтримав світової сатанізм в самій огидною формі. Найвищі моральні цінності, які є частиною укладу життя всіх народів Росії, зневажаються висловлюваннями такого роду «діячів» - розповів Цечоев.

Відзначимо, що передплатники екс-мера гаряче підтримали його в цьому висловлюванні, заявивши, що майже всі зірки шоу-бізнесу чи не продали душу дияволу за шанс бути багатими.

«Вона і стала багатою бо продала душу дияволу, (Джину) люди продають душу йому а диявол за це робить їх багатими і знаменитими, адже вона ж швидко стала знаменитою і багатою, це не просто так)» - відзначили коментатори.

Хтось же називає Ольгу Бузову «маріонеткою».

«Вона маріонетка .. Як мабуть весь шоу бізнес, та й майже вся політика ...» - написали інші фоловерів.

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