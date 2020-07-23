34-летняя российская певица и телеведущая проекта "Дом-2" Ольга Бузова очень популярна среди молодежи

Несмотря на обеспеченность и толпу стилистов, которые работают над образами звезды, она довольно часто нарывается на критику из-за своих неудачных образов. Politeka.net вспомнила самые позорные образы звезды, которые дольше всего критиковали.

Чаще всего певицу критикуют за ее выходы на красную дорожку. Как заявляет сама певица, она взяла «высокую планку» и теперь должна ее держать. Бузова появлялась на красной дорожке в виде русалки, принцессы-воина, но больше всего возмущений вызвало ее появление на коне, а в последствие – с верблюдом. Даже поклонники звезды сочли это перебором.

Во время карантина и кризиса, который последовал за ним, Бузова нарвалась на жесткую критику, сфотографировавшись в ванной с мивиной.

Также Бузову часто критикуют за ее попытки быть смешной. Когда она снимается в роли горничной, медсестры или другой игровой роли, ее не воспринимают.

Кстати, артистка снялась в новом сериале «Чума», где ее пытались сжечь. Поклонникам образ певицы не пришелся по вкусу.

Не воспринимают Бузову без привычного макияжа.

Также певице часто вспоминают ее старые позорные образы, в то время, когда она не была такой популярной.

Напомним, что Бузова изменилась до неузнаваемости, фото поражает: "Ну прям огонь баба".

Как ранее сообщала Politeka, эпатажная Бузова кардинально сменила имидж, звезду просто не узнать: "Без лифа бомба".

Также Politeka информировала, что Бузову заклевали в России после признания об ЛГБТ, скандальные подробности: «Позор страны».