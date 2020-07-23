29-летняя российская блогерша и бывшая ведущая шоу "Орел и решка" Настя Ивлеева поделилась с поклонниками своими самыми страшными фото

Как передает Politeka.net, серию кадров звезда опубликовала у себя в Инстаграм, отвечая на вызов. Среди фото были только неудачные кадры, на которых девушка выглядела не лучшим образом. Но, как известно, Настя не из тех, кто заботится о том, как она выглядела. Тем более, что популярной она стала благодаря тому, что записывала смешные видео.

«Итак…аж 8 моих ублюдских фото из глубин телефона аххахахахаххахаха, что-то мне подсказывает, я выиграла этот челлендж», - подписала фото звезда.

За полчаса пост артистки собрал более 160 тысяч лайков. В комментариях ей стали писать слова поддержки, говоря о том, что даже на этих фото она прекрасно выглядит.

«А чем вы заболели?», «Это супер фотки», «Вот такую Настюху я знаю, а не вот это вот всё!», «Лучшая», «Чтобы поднять настроение достаточно посмотреть на твоё фото», «Зато никто не уведёт такую женщину», «Это снос бошки», «Шедевр», «Тю, у меня каждое второе фото, которое муж делает, так выглядит», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Настя Ивлеева поделилась роликом, на котором предстала перед поклонниками в своем обычном виде. После короткой презентации Настя решила резко поменять имидж. Это произошло за секунду при помощи монтажа.

Напомним, что Ивлеева из "Орла и решки" эффектно присела в майке-алкоголичке: "народ хочет Элджея, а не...".

Как ранее сообщала Politeka, Ивлееву поймали на подражании певице Дуа Липе, схожесть поражает: фотодоказательства.

Также Politeka информировала, что Ивлеева устроила шоу с переодеванием на камеру: без штанов, в корсете и на корточках.