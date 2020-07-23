Сергій Лазарєв показав, як насолоджується сонцем на новому яскравому фото

Популярний російський співак, якому приписують таємний роман з українською співачкою Ані Лорак, поділився новим фото в своєму Instagram, передає Politeka.net.

На знімку Лазарєв невимушено позує у дворі розкішного особняка. Знімок виглядає дуже яскравим і барвистим за рахунок зелені і блакитного неба.

Співак одягнений в світлі джинси, бежеву футболку і легку шкіряну куртку. Його образ доповнюють стильний годинник та окуляри. Лазарєв стоїть, засунувши руку в кишеню і дивлячись кудись вгору.

«Всім хорошого та продуктивного дня! Як сьогодні все встигнути?», - написав артист у підписі до фото.

На його знімок відреагував колишній напарник Лазарєва з дуету SMASH, чоловік Регіни Тодоренко Влад Топалов.

«Красень!», - написав він.

Шанувальники артиста теж не змогли пройти повз нове фото.

«Сергій, як завжди, чудовий!», «Гарний, як завжди!», «Спасибі і Вам того ж. На тлі чийого замку?», «Ви взагалі старієте??? Який був такий і є», «Коли мама просить посміхнутися для фото», «Так що ж ти, гад, такий гарний?! це взагалі законно?», «Одружіться вже з Кароліною», «Неймовірно гарний краєвид! І будиночок нічого так! Із задоволенням провела б там відпустку. Що це за місце? Так, а центральний об'єкт цієї композиції, як завжди, на висоті», - пишуть люди.

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