Популярный российский певец Сергей Лазарев покорил поклонниц новым стильным образом

Артист, которому многие приписывают тайный роман с украинской певицей Ани Лорак, поделился новым фото в своем Инстаграм, пишет Politeka.net.

На снимке Лазарев выглядит по-настоящему роскошно и мужественно в дорогом костюме. Строгий темно-синий наряд с черной рубашкой добавляет особую изюминку в общий образ певца.

Лазарев пристало смотрит в камеру и слегка улыбается, из-за чего его выражение лица выглядит слегка проказливым.

«Время жить - здесь и сейчас... мы не знаем что будет завтра! Не откладывайте жизнь, решения на завтра! Завтра может уже не быть... будьте счастливы!», - подписал снимок артист.

Его поклонники бурно отреагировали на новый пост.

«очень красивый», «Симпатяга», «Шикарный костюм и шикарный Сергей», «а ты счастлив? Почему не женился до сих пор», «Какое красивое фото и какие мудрые слова. Сергей Вячеславович и вы будьте счастливы!», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Лорак засветилась с известным российским певцом Сергеем Лазаревым. Звезда опубликовала снимок на своей странице в Instagram.

В этот раз на странице Лорак появилось совместное фото с певцом, на котором он прижался к певице. Стоит отметить, что взгляд Лазарева был затуманен, и в целом фото выглядело довольно жарким.

«Угадайте, кто самый лучший мастер селфи?», - подписала фото звезда, в очередной раз заинтриговав поклонников.

Напомним, счастливая Ани Лорак заинтриговала жарким фото с Лазаревым, сеть кипит.

Как сообщала Politeka, помолодевшая Ани Лорак надула губы, поразив неудачной пластикой: "Ну хватит уже!".

Также Politeka писала, что дерзкий Лазарев покорил уверенной походкой на прогулке, Лорак не устоит.