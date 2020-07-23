Сергей Лазарев показал, как наслаждается солнцем на новом ярком фото
Популярный российский певец, которому приписывают тайный роман с украинской исполнительницей Ани Лорак, поделился новым фото в своем Инстаграм, передает Politeka.net.
На снимке Лазарев непринужденно позирует во дворе роскошного особняка. Снимок выглядит очень ярким и красочным за счет зелени и голубого неба.
Певец одет в светлые джинсы, бежевую футболку и легкую кожаную куртку. Его образ дополняют стильные часы и очки. Лазарев стоит, засунув руку в карман и глядя куда-то вверх.
«Всем хорошего и продуктивного дня! Как сегодня все успеть?», - написал артист в подписи к фото.
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На его снимок отреагировал бывший напарник Лазарев из дуэта SMASH, муж Регины Тодоренко Влад Топалов.
«Красавец!», - написал он.
Поклонники артиста тоже не смогли пройти мимо нового фото.
«Сергей, как всегда, великолепен!», «Красив, как всегда!», «Спасибо и Вам того же. На фоне чьего замка?», «Вы вообще стареете??? Какой был такой и есть», «Когда мама просит улыбнуться для фото», «Да что ж ты, гад, такой красивый?! это вообще законно?», «Поженитесь уже с Каролиной», «Невероятно красивый пейзаж! И домик ничего так! С удовольствием провела бы там отпуск. Что это за место? Да, а центральный объект этой композиции, как всегда, на высоте», - пишут люди.
Напомним, проказливый Лазарев в стильном образе показал, чем покорил Лорак.
Как сообщала Politeka, счастливая Ани Лорак заинтриговала жарким фото с Лазаревым, сеть кипит.
Также Politeka писала, что дерзкий Лазарев покорил уверенной походкой на прогулке, Лорак не устоит.