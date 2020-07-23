Сергей Лазарев показал, как наслаждается солнцем на новом ярком фото

Популярный российский певец, которому приписывают тайный роман с украинской исполнительницей Ани Лорак, поделился новым фото в своем Инстаграм, передает Politeka.net.

На снимке Лазарев непринужденно позирует во дворе роскошного особняка. Снимок выглядит очень ярким и красочным за счет зелени и голубого неба.

Певец одет в светлые джинсы, бежевую футболку и легкую кожаную куртку. Его образ дополняют стильные часы и очки. Лазарев стоит, засунув руку в карман и глядя куда-то вверх.

«Всем хорошего и продуктивного дня! Как сегодня все успеть?», - написал артист в подписи к фото.

На его снимок отреагировал бывший напарник Лазарев из дуэта SMASH, муж Регины Тодоренко Влад Топалов.

«Красавец!», - написал он.

Поклонники артиста тоже не смогли пройти мимо нового фото.

«Сергей, как всегда, великолепен!», «Красив, как всегда!», «Спасибо и Вам того же. На фоне чьего замка?», «Вы вообще стареете??? Какой был такой и есть», «Когда мама просит улыбнуться для фото», «Да что ж ты, гад, такой красивый?! это вообще законно?», «Поженитесь уже с Каролиной», «Невероятно красивый пейзаж! И домик ничего так! С удовольствием провела бы там отпуск. Что это за место? Да, а центральный объект этой композиции, как всегда, на высоте», - пишут люди.

Напомним, проказливый Лазарев в стильном образе показал, чем покорил Лорак.

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