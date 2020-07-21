Популярная певица Ани Лорак засветилась с известным российским певцом Сергеем Лазаревым

Звезда опубликовала снимок на своей странице в Instagram, передает Politeka.net. Как известно, артистам давно приписывают роман. А они рады стараться, поэтому не упускают возможности засветиться вместе на неоднозначных фото.

В этот раз на странице Лорак появилось совместное фото с певцом, на котором он прижался к певице. Стоит отметить, что взгляд Лазарева был затуманен, и в целом фото выглядело довольно жарким.

«Угадайте, кто самый лучший мастер селфи?», - подписала фото звезда, в очередной раз заинтриговав поклонников.

За полчаса ее фото собрало более 20 тысяч лайков. В комментариях поклонники стали обсуждать вероятность того, что Лорак и Лазарев пара, а также мечтать об их свадьбе.

«Что-то новенькое», «Почему вы не женаты?», «Вы с ним точно пара!», «все-таки, пара?», «красивые такие», «Идеально», «Вы такая красивая. Любим вас», «Если бы вы поженились, народ был бы счастлив))) Вы так красиво смотритесь вместе))) Красавчики)))», «Удивительный человечек с потрясающей внешностью и солнечной душой», «Каролина и Серёжа - шикарно смотритесь. А можно побольше таких совместных фоточек. Ваша пара - моя самая любимая», - пишут фанаты.

Ранее мы писали, что Ани Лорак сверкнула идеальной фигурой после занятий спортом. Певица сильно похудела и удивила растяжкой.

Напомним, что уставшая Лорак попыталась скрыть "беременный" живот на празднике: "Выдала сама себя".

Как сообщала Politeka, Лорак в свадебном платье поделилась неожиданной новостью прямо у алтаря: "Так долго ждали...".

Также Politeka писала, что растрепанная Ани Лорак в странных тапках потрясла внешним видом на природе: неожиданные фото.