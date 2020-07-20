Знаменитый российский певец Сергей Лазарев впечатлил стильным образом на улицах Москвы

Артист, которому многие приписывают тайный роман с украинской певицей Ани Лорак, опубликовал новое фото в своем Инстаграм, передает Politeka.net.

Так, Лазарев опубликовал снимок, на котором он запечатлен во время прогулки по российской столице. Он предстал в стильном образе. Так, для выхода на улицу Лазарев выбрал деловые серые брюки в полоску и простую черную футболку. Он дополнил свой образ модными очками. Певец выглядит очень стильно и уверенно.

«А я иду, шагаю по Москве», - процитировал Лазарев слова известной песни.

Примечательно, что его фото очень понравилось бывшему коллеге певца по сцене, мужу Регины Тодоренко Владу Топалову. Он опубликовал целых три комментариях, в которых никак не мог перестать восторгаться фотографией Лазарева.

«Просто Божественно», «Греческий Бог какой-то», - писал певец.

Другие поклонники артиста не отстают от него и массово засыпают Лазарева комплиментами.

«Расступились все перед таким красавчиком», «Нет, ну и так жара невыносимая, а тут ещё такие фотографии некоторые выкладывают», «Как всегда шикарный», «Ну за что Вы так с нами?», «Куда такой неотразимый?», «Ах, какой мужчина», «Прям жених, а где твоя невеста? Невесту забыл», - пишут люди.

Напомним, Сергей Лазарев взбудоражил горячим образом мачо, Ани Лорак оценила: «Чем старше, тем…».

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