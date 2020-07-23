Клієнт "на рівному місці" втратив частину своїх коштів

Про це він розповів в негативному відкликання, який опублікував на тематичному сайті Мінфін.

За його словами, гроші він втратив після проведення операції "чарджбек".

"Ну ось здавалося — як можна нагріти клієнта на чарджбеку? Оформив заявку на чарджбек за літак, майже через три місяці прийшла позитивна відповідь. Однак, ознайомившись зі своїми рахунками з'ясувалося, що гроші повернули не на єврокарту (звідки і здійснений платіж), а на гривневу, і сума десь на 15% менше", - поскаржився він.

Клієнт також зазначив, що за час з ним зв'язалася співробітниця Приватбанку і пояснила, чому йому повернули менше грошей, ніж повинні були.

"Листування в чаті нічого не прояснила, оператор запитала дані і пообіцяла передзвонити. Передзвонила і сказала, що транзакція оплати була через український сервіс, тому повертати валютою вони не можуть (хоча списують відмінно!), і повернули гривнею за січневим курсом. Коротше, здерли 15% комісії за чарджбек, і як в тому анекдоті — все правильно, все по закону", - резюмував він у своєму відгуку.

"Необхідно розуміти, що списання проводиться не в рахунок банку, а компанії-отримувача, через термінал якої проводиться операція. Так само і повернення. Дійсно, розрахунки всередині країни проводяться виключно в національній валюті, у зв`язку з чим вам повернута сума покупки в гривні", - спробували виправдатися в Приватбанку.

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