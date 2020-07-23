Клиент "на ровном месте" потерял часть своих средств

Об этом он рассказал в негативном отзыве, который опубликовал на тематическом сайте Минфин.

По его словам, деньги он потерял после проведения операции "чарджбек".

"Ну вот казалось — как можно нагреть клиента на чарджбеке? Оформил заявку на чарджбек за невзлетевший самолет, почти через три месяца пришел положительный ответ. Однако, ознакомившись со своими счетами выяснилось, что деньги вернули не на еврокарту (откуда и совершен платеж), а на гривневую, и сумма где-то на 15% меньше", - пожаловался он.

Клиент также отметил, что через время с ним связалась сотрудница ПриватБанка и объяснила, почему ему вернули меньше денег, чем должны были.

"Переписка в чате ничего не прояснила, оператор спросила данные и пообещала перезвонить. Перезвонила, и сказала, что транзакция оплаты была через украинский сервис, поэтому возвращать валютой они не могут (хотя списывают отлично!), и вернули гривной по январскому курсу. Короче, содрали 15% комиссии за чарджбек, и как в том анекдоте — все правильно, все по закону", - резюмировал он в своем отзыве.

"Необходимо понимать, что списание производится не в счет банка, а компании-получателя, через терминал которой проводится операция. Так же и возвращение. Действительно, расчеты внутри страны производятся исключительно в национальной валюте, в связи с чем вам возвращена сумма покупки в гривне", - попытались оправдаться в ПриватБанке.

Напомним, ПриватБанк меняет условия, оплата покупок обернулась проблемой: "Минус 20 тысяч гривен".

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