Юная внучка российского исполнителя Иосифа Кобзона удивила довольно взрослыми фото

Как передает Politeka.net, свежие снимки появились у красотки в Инстаграм. Девушка активно ведет свою страничку в соцсетях, публикуя фрагменты из своей жизни. На данный момент у Арнеллы-Мари Рапопорт чуть больше 3,6 тысяч подписчиков.

В этот раз девушка предстала перед камерой в белом, немного просвещающемся топе и черной юбке. Красотка засветила свои пышные формы и красивую тонкую талию. Девушка сделала селфи, показав себя с выгодного ракурса.

«Эти большие карие глаза сводят меня с ума», - подписала снимок Арнелла.

За день пост девушки собрал чуть более 200 лайков. В комментариях ей оставили приятные слова.

«Тебе это чертовски идет. Ты потрясающая, вау!», «Эй, у меня большие и карие глаза! Ты тоже сводишь меня с ума!», «Малышка», «Ты такая красотка», - пишут друзья девушки.

Стоит отметить, что ранее Арнелла также публиковала фото с отдыха, где во всей красе показала свои стройные ножки. У девушки очень выразительная внешность – карие глаза, темные волосы, широкие брови. Она растет настоящей красавицей.

Как известно, у Кобзона было 10 внуков, 7 из которых родные. Внуков ему подарили сын и дочка.

Напомним, что красавица-внучка Иосифа Кобзона рвется в загул, признания настораживают: "Хочу бухать".

Как ранее сообщала Politeka, внучка Кобзона устроила пикантную фотосессию без нижнего белья, сеть кипит: «Серьезно?».

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