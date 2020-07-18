Знаменитості створюють сім'ї, завдяки яким на світ з'являються дівчата неймовірної краси 

Подивімось на онучок деяких зірок, які вражають своєю зовнішністю, передає Politeka.net.

У відомої української співачки Софії Ротару є красуня-внучка, Софія Євдокименко. З дитинства дівчина захоплюється фешн-індустрією, тому стала моделлю. Соня навчається і живе в США, вона вивчає історію мистецтв і англійську літературу. Також молодий талант записала кілька пісень. 

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У сина російського актора Михайла Боярського є дочка, Катерина. Дівчина дуже популярна в мережі завдяки своїм пишним формам. 

Красуня Мішель Раппопорт - внучка вже покійного Кобзона. Дівчина навчається в Оксфорді, де вивчає право на юридичному факультеті.

Онука французького актора Алена Делона, Елісон Ле Борж, не тільки дуже приваблива, але і популярна. Дівчина займається моделингом і часто рекламує спідню білизну.

Райлі Кіо - внучка співака Елвіса Преслі вперше вийшла на подіум у 15 років, а у 20 вже дебютувала в великому кіно, зігравши в біографічній драмі «Раневейс».

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#Разногласия #по #поводу #смерти #Элвисапресли. Сразу же после смерти Пресли возникли теории о том, что певец на самом деле жив. Уже через месяц его могила подверглась осквернению, когда некоторые люди хотели проверить, на самом ли деле Пресли мёртв. В конце 80-х гг. появились публикации о «жизни» Пресли после смерти: певец якобы сознательно осуществил постановку своей смерти, чтобы удалиться от надоевшего ему мира шоу-бизнеса и предаться духовному совершенствованию (Пресли действительно был подвержен духовным исканиям в последние годы); по другой версии, Пресли удалился на длительное лечение от наркотиков, но упустил время и не смог вернуться обратно на сцену. Эта теория о фиктивной смерти в 1977 году подпитывается несколькими фактами: засекреченный характер медицинского расследования причины смерти; отсутствие фотографии тела певца; изменение среднего имени на могиле (Пресли якобы таким образом не считал бы себя похороненным); и, конечно, психологическое нежелание миллионов поклонников принять столь неожиданные обстоятельства преждевременной смерти. К этому добавились периодические свидетельства людей, видевших Пресли в различных местах планеты. Эта теория прочно вошла в поп-культурную мифологию о Пресли, нередко с оттенком иронии. В 1991 годулос-анджелесская газета напечатала скандальный репортаж о встрече с «живым» Пресли. В 2006 году в американских СМИ появилась история о «тайной жизни» Пресли, который якобы умер не в 1977, а в середине 1990-х гг. С конца 1980-х в США распространены разнообразные религиозные организации, обожествляющие Пресли и ожидающие его «второго пришествия». В настоящее время (в рамках проекта Dead Famous DNA) выдвинута теория о генетической предрасположенности Элвиса к проблемам со здоровьем.

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Нагадаємо, що Арнелла-Марі Раппопорт позувала в білому обтягуючому топі, який підкреслив її видатні форми.

На кількох знімках було видно, що вона позує в нижній білизні. Але на одному з фото красуня позбулася ліфчика, засвітивши свою головну гордість без прикрас.

«Біг до моря», - підписала пост дівчина.

    Раніше повідомлялося, що Соня Євдокименко постала у вбранні тілесного кольору і мініатюрних шортах. Вона  проїжджає верхи на коні, після чого лягає йому на гриву і застигає заради пікантного кадру.

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    Your life is your story. Write well. Edit often.

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    Нагадаємо, внучка Ротару задерла футболку і без сорому прогулялася по Києву: "Фігура просто нереальна".

    Також Politeka писала, що пустотлива онука Ротару підняла кофту і показала, ніж її нагородила природа.