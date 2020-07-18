Знаменитості створюють сім'ї, завдяки яким на світ з'являються дівчата неймовірної краси

Подивімось на онучок деяких зірок, які вражають своєю зовнішністю, передає Politeka.net.

У відомої української співачки Софії Ротару є красуня-внучка, Софія Євдокименко. З дитинства дівчина захоплюється фешн-індустрією, тому стала моделлю. Соня навчається і живе в США, вона вивчає історію мистецтв і англійську літературу. Також молодий талант записала кілька пісень.

У сина російського актора Михайла Боярського є дочка, Катерина. Дівчина дуже популярна в мережі завдяки своїм пишним формам.

Красуня Мішель Раппопорт - внучка вже покійного Кобзона. Дівчина навчається в Оксфорді, де вивчає право на юридичному факультеті.

Онука французького актора Алена Делона, Елісон Ле Борж, не тільки дуже приваблива, але і популярна. Дівчина займається моделингом і часто рекламує спідню білизну.

Райлі Кіо - внучка співака Елвіса Преслі вперше вийшла на подіум у 15 років, а у 20 вже дебютувала в великому кіно, зігравши в біографічній драмі «Раневейс».

Нагадаємо, що Арнелла-Марі Раппопорт позувала в білому обтягуючому топі, який підкреслив її видатні форми.

На кількох знімках було видно, що вона позує в нижній білизні. Але на одному з фото красуня позбулася ліфчика, засвітивши свою головну гордість без прикрас.

«Біг до моря», - підписала пост дівчина.

Раніше повідомлялося, що Соня Євдокименко постала у вбранні тілесного кольору і мініатюрних шортах. Вона проїжджає верхи на коні, після чого лягає йому на гриву і застигає заради пікантного кадру.

Нагадаємо, внучка Ротару задерла футболку і без сорому прогулялася по Києву: "Фігура просто нереальна".

Також Politeka писала, що пустотлива онука Ротару підняла кофту і показала, ніж її нагородила природа.