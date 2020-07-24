Оля Полякова, Тіна Кароль, Світлана Лобода та інші зірки показали, як виглядають їхні фігури без одягу

На першому фото Оля Полякова. Красуня лежала на шезлонгу біля басейну, показуючи свою п'яту точку і довгі ноги в купальнику. Видно, що у Олі вже з'явився засмага, адже красуня не шкодує часу для купання в променях сонця. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

На другому фото вже була Настя Каменських. Красуня лежала на галявині в купальнику, а поруч можна побачити її собаку по кличці "Мімі" і дружина Олексія Потапенка (Потапа). Красуня ще не дісталася до моря, але на галявині засмагати ніхто не забороняв.

Pакриває nрійку Тіна Кароль. Зірка в образі садовницы показала, як любить засмагати. Співачка була в спідниці і ліфчику, а волосся покрила хусткою. Невідомо, наскільки можна засмагнути так, але запалити серця - точно можна.

На четвертому фото вже Світлана Лобода. Красуня була в маленькому чорному купальнику, стоячи на узбережжі моря. Зірка показала ідеальну фігуру і засмага, яка вже встигла отримати, а доповнила образ стильними окулярами.

На п'ятому фото вже Ірина Морозюк, дружина українського футболіста. Красуня вирішила не одягати одяг і лежала біля води. Волосся, як можна помітити, у зірки були мокрими, мабуть Ірина тільки скупалася.

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