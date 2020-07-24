Оля Полякова, Тина Кароль, Светлана Лобода и другие звезды показали, как выглядят их фигуры без одежды
На первом фото Оля Полякова. Красотка лежала на шезлонге у бассейна, показывая свою пятую точку и длинные ноги в купальнике. Видно, что у Оли уже появился загар, ведь красотка не жалеет времени для купания в лучах солнца. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
На втором фото уже была Настя Каменских. Красотка лежала на лужайке в купальнике, а рядом можно увидеть ее собаку по кличке "Мими" и супруга Алексея Потапенко (Потапа). Красотка еще не добралась до моря, но на лужайке загорать никто не запрещал.
Асмус соблазнила белоснежной грудью в бархатном платье, Харламов кусает локти: пикантное фото
Турецкая Кардашьян пленила размером «мячиков» в тесном купальнике из веревок: «Восточная принцесса»
НБУ показал украинцам новые деньги: как они выглядят, "посвящены будущим..."
Лобода в опасном мини потанцевала перед горячим красавчиком: "Это ширинка расстегнута?"
Тройку закрывает Тина Кароль. Звезда в образе садовницы показала, как любит загорать. Певица была в юбке и лифчике, а волосы покрыла платком. Неизвестно, насколько можно загореть так, но зажечь сердца - точно можно.
На четвертом фото уже Светлана Лобода. Красотка была в маленьком черном купальнике, стоя на побережье моря. Звезда демонстрировала идеальную фигуру и загар, который уже успела получить, а образ дополнила стильными очками.
На пятом фото уже Ирина Морозюк, жена украинского футболиста. Красотка решила не надевать одежду и лежала возле воды. Волосы, как можно заметить, у звезды были мокрыми, видимо Ирина только искупалась.
Напомним, беда случилась с Олей Поляковой прямо на сцене, срочно прибыли медики
А еще Politeka писала, что Полякова без капли стыда задрала мини-юбку и показала, чем сводит с ума мужчин
Также Politeka сообщала, что стройная Полякова со штангой удивила фигурой после марафона