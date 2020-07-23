Дружина відомого російського гумориста Олександра Ревви Анжеліка розповіла, як проводить час із спадкоємицею Амелі

Про це пише Politeka.net.

Відповідну публікацію Анжеліка Ревва зробила в своєму особистому мікроблозі Instagram.

Так, дружина гумориста Олександра Ревви вирішила поділитися з шанувальниками милою історією з особистого життя.

Анжеліка опублікувала в Instagram фото дочки Амелі, яка вирішила поцікавитися у мами, як називається "коліно на руці".

"Мам, як називається коліно на руці, я забула? - Амелі, це ж лікоть!! - Там де згинається, скрізь має бути коліно! Плутають нормальних людей", - йдеться у підписі до світлини.

Користувачі миттєво відреагували на публікацію, залишивши тисячі лайків і захоплених коментарів. Фанати також зазначили, що маленька Амелі - копія шоумена.

"Які гарні очі! У логіці девчуле не відмовиш", "Геніально", "Така ягідка", "Зайчик!", "Батькова! Люблю діток", "І правда, Амелі права", "Милашка", "Люблю цю дитину. Щастя вам", "Красуня неможлива", "Копія тата", "Яка гарна", "В тата пішла, гумористка" - написали вони під знімком.

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