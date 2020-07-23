Жена известного российского юмориста Александра Реввы Анжелика рассказала, как проводит время с наследницей Амели

Об этом пишет Politeka.net.

Соответствующую публикацию Анжелика Ревва сделала в своем личном микроблоге Instagram.

Так, жена юмориста Александра Реввы решила поделиться с поклонниками милой историей из личной жизни.

Анжелика опубликовала в Instagram фото дочери Амели, которая решила поинтересоваться у мамы, как называется "колено на руке".

"Мам, как называется колено на руке, я забыла? - Амели, это же локоть!! - Там где сгибается, везде должно быть колено! Путают нормальных людей", - говорится в подписи к снимку.

Пользователи мгновенно отреагировали на публикацию, оставив тысячи лайков и восторженных комментариев. Фанаты также отметили, что маленькая Амели - копия шоумена.

"Какие красивые глаза! В логике девчуле не откажешь", "Гениально", "Такая ягодка", "Зайка!", "Папина! Люблю деток", "И правда, Амели права", "Милашка", "Люблю эту малышку. Счастья вам", "Красотка невозможная", "Копия папа", "Какая красивая", "В папу пошла, юмористка" - написали они под снимком.

Напомним, бледная жена Артура Пирожкова поразила видом в бикини, редкое фото: "Такого не было никогда".

Как сообщала Politeka, радостный Артур Пирожков похвастался семейной идиллией: "Пирожкова и Пироженка".

Также Politeka писала, что похудевшая жена Артура Пирожкова заворожила своими достоинствами.