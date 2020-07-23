Відома українська гімнастка Ганна Різатдінова, зірка "Танців з зірками", яку називають фавориткою хореографа Влада Ями, похвалилася на пікантному фото
Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на сторінку спортсменки в соцмережі. (Щоб переглянути фото – проскролльте вниз)
Зазначимо, на знімку Різатдінова відображена в білому платті оригінального крою, яке оголює пишні груди знаменитості. Образ доповнює яскравий макіяж з акцентом на очі.
Різатдінова передбачала, що хейтеры можуть не пройти повз такого знімка і вирішила розставити всі крапки відразу.
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«Багато доброзичливці мені зараз напишуть, «ти ж мати» , «ти ж спортсменка» , «як ти можеш виставляти ТАКІ фотографії🙊🙉🙈 Я не вважаю, що якщо ти МАТІР , той життя має зупинитися!!! Так, треба чітко витримувати лінію жіночності і не переходити межу вульгарності і вульгарності! Але при цьому пишатися своїм тілом після пологів (матусі мене зрозуміють) вважаю обов'язковим», - написала вона.
Зазначимо, фолловери захоплюються красою спортсмекнки. «Просто бомба», - пишуть в Мережі.
Нагадаємо, в листопаді 2017 року Ганна Різатдінова народила сина від олігарха 48-річного Олександра Онищенка. Дитину назвали Романом в честь батька Олександра Онищенка.
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