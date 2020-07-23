Нова учасниця нового сезону шоу «Танці з зірками» відверто розповіла про свого партнера

Як передає Politeka.net, коментар Санти з'явився на офіційній сторінці проекту в Instagram. Красуня сильно притулилася до свого партнера, віце-чемпіона України та світу з латиноамериканських танців Максима Леонова, заявивши, що він вселяє не тільки довіру, але і впевненість в собі.

«Він дуже позитивна людина і справжній професіонал, а його почуття гумору і мотивація, якою він уміє заряджати оточуючих, вселяють у мене довіру», заявила Санта.

Нагадаємо, що в минулому сезоні Максим Леонов був партнером по шоу Олени Кравець з «Квартал 95». Пара досить довго протрималася у проекті.

Варто відзначити, що шанувальники шоу із захопленням зустріли новину про те, з ким буде танцювати Санта. Багато хто став робити ставки на перемогу цієї пари.

«Максик, запалюй!», «Пара підходить одне одному. Браво», «Мені здається, що ця пара виграє це шоу», «Претенденти на перемогу. Буду за них вболівати», «Гарна пара», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що про участь у проекті вже заявили Надія Мейхер, Олег Вінник, а також актори, відомі за серіалами «Кріпостна» і «Папік».

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