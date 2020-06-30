Колишня учасниця жіночої групи «ВІА-Гра» Санта Дімопулос блиснула бездоганною фігурою в розкішному платті
Свіже фото красуня опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. Санта була одягнена в червону сукню від знаменитого будинку моди Dior. Сукня червоного кольору ледь вмістила її пишні форми. Судячи по знімку, груди красуні практично вистрибували з корсету. Незважаючи на це, образ Дімопулос виглядає більше ніжним і жіночним, ніж вульгарним. Красуня залишила волосся розпущеним, що надало особливої пікантності фото.
За годину пост зірки зібрав майже 4 тисячі лайків. Не змогла змовчати Даша Астаф'єва, яка залишила сердечко під постом колеги. В коментарях дівчині залишили масу компліментів.
«Який шикарний образ, повіяло пахощами діора з ноткою жасмину та іланг-ілангу», «Вау.. Вражає», «Фатальна красуня», «Я думала CD це ваші ініціали а це Діор», «Дуже жіночна», «Дівчина в червоному», «Діва», - пишуть користувачі мережі.
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Раніше ми писали, що Санта Дімопулос поділилася фото, які вона зробила під час вагітності. Дівчина одягла прозорий наряд, який обтягнув її кругленький животик. Образ співачка доповнила капелюшком і рожевим піджаком. Варто відзначити, що виглядала Санта під час вагітності чудово. Відомо, що вона активно займається спортом, що дозволяє їй тримати себе у формі.
Нагадаємо, що Дімопулос забула одягнути ліфчик і блиснула принадами: «Шикарна».
Як повідомляла Politeka, мокра екс-ВІА Гра скаженіла з подружками на камеру: жаркі кадри веселощів.
Також Politeka писала, що Дімопулос у вбранні з вирізом показала неймовірну красу: «Позаземна».