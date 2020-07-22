Розкрито імена зіркових учасників нового сезону популярного шоу «Танці з зірками»

Українці зможуть стежити за новими випусками програми вже з осені цього року. Тим часом поки підготовка до нового сезону в самому розпалі, телеканал «1+1» вже почав розкривати імена зірок, які візьмуть у ньому участь.

За традицією, майбутні учасники проекту передають один одному #танціззіркамиchallenge.

Першим оголошеним учасником став Олег Винник. Суддя Х-Фактору і знаменитий український співак буде виступати в парі з Оленою Шоптенко.

Винник передав челлендж колишній солістці ВІА Гри і актрисі Надії Мейхер. Вона зізналася, що мріяла стати танцівницею ще в школі і завжди в душі прагнула саме до танців.

Мейхер передала #танціззіркамиchallenge своїй колишній колезі по гурту Санті Дімопулос.

«Колись дуже давно в дитинстві я обожнювала танцювати, і життя розставило інші пріоритети. Зараз, приймаючи виклик на участь у шоу, я втілюю дитячу мрію повернутися на паркет в один із найщасливіших періодів мого!», - заявила Санта.

У свою чергу, співачка передала челлендж акторові Тарасу Цимбалюку. Він зізнався, що участь у проекті стане для нього справжнім викликом.

«Я вважаю, що мова тіла - це щось глибоке, філософське», - заявив актор.

Наступною виклик прийняла зірка Голосу і відома актриса Дарина Петрожицька, яка запам'яталася багатьом по головній ролі в серіалі «Папік». Вона, в свою чергу, передала естафету Юлії Саніній.

Нагадаємо, стало відомо ім'я третього учасника «Танці з зірками»: "вона прославилася завдяки...".

Як повідомляла Politeka, нова зірка "Танців з зірками" Надя Мейхер шокувала пробивним декольте: "Друга Могилевська".

Також Politeka писала, що третім суддею "Танців з зірками" став легендарний хореограф: що відомо про новий сезон.