Розкрито імена зіркових учасників нового сезону популярного шоу «Танці з зірками»
Українці зможуть стежити за новими випусками програми вже з осені цього року. Тим часом поки підготовка до нового сезону в самому розпалі, телеканал «1+1» вже почав розкривати імена зірок, які візьмуть у ньому участь.
За традицією, майбутні учасники проекту передають один одному #танціззіркамиchallenge.
Першим оголошеним учасником став Олег Винник. Суддя Х-Фактору і знаменитий український співак буде виступати в парі з Оленою Шоптенко.
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Винник передав челлендж колишній солістці ВІА Гри і актрисі Надії Мейхер. Вона зізналася, що мріяла стати танцівницею ще в школі і завжди в душі прагнула саме до танців.
Мейхер передала #танціззіркамиchallenge своїй колишній колезі по гурту Санті Дімопулос.
«Колись дуже давно в дитинстві я обожнювала танцювати, і життя розставило інші пріоритети. Зараз, приймаючи виклик на участь у шоу, я втілюю дитячу мрію повернутися на паркет в один із найщасливіших періодів мого!», - заявила Санта.
У свою чергу, співачка передала челлендж акторові Тарасу Цимбалюку. Він зізнався, що участь у проекті стане для нього справжнім викликом.
«Я вважаю, що мова тіла - це щось глибоке, філософське», - заявив актор.
Наступною виклик прийняла зірка Голосу і відома актриса Дарина Петрожицька, яка запам'яталася багатьом по головній ролі в серіалі «Папік». Вона, в свою чергу, передала естафету Юлії Саніній.
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